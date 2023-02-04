بلدية أبوظبي تواصل تنفيذ 5 مشاريع بنية تحتية

هالة الخياط (أبوظبي)

تواصل بلدية مدينة أبوظبي تعزيز منظومة البنية التحتية في أبوظبي من خلال تنفيذ 5 مشاريع تستهدف تعزيز الطرق الداخلية وتنفيذ اللوحات الإرشادية الموحدة، وتصميم نظام شامل ومستدام لشبكة الطرق بالبر الرئيسي، ومتوقع الانتهاء من المشاريع خلال العام الجاري.

وأوضحت البلدية لـ«الاتحاد» أن أهمية مشاريع البنية التحتية تندرج ضمن إطار تطوير وتعزيز منظومة البنية التحتية في مدينة أبوظبي، بما يتوافق وينسجم مع حركة النمو التي تشهدها المدينة على كل الصعد السكانية والاقتصادية، حيث تسعى البلدية من خلال هذه المشاريع إلى المواءمة بين قدرة منظومة البنية التحتية على تلبية احتياجات النمو المستمر في المنطقة وبين تحقيق الرضا العام من قبل المجتمع على خدمات البلدية مرافقها العامة.

ومن المشاريع التي تواصل البلدية تنفيذها مشروع تصميم وتنفيذ اللوحات الإرشادية الموحدة في الجزيرة والبر الرئيسي.

ويهدف المشروع إلى تنفيذ مخرجات مشروع اللوحات الإرشادية لجزيرة أبوظبي، بالإضافة إلى تصميم نظام شامل ومستدام لشبكة الطرق بالبر الرئيسي، وإزالة واستبدال اللوحات الإرشادية الحالية غير المطابقة للمواصفات القياسية، حسب دليل أجهزة التحكم المروري لإمارة أبوظبي في الجزيرة، وإضافة المسميات الحديثة المعتمدة للمناطق والوجهات مثل الدانة، المزُون، المنتزه، السعادة.

ومن مكونات المشروع، تطبيق مخرجات مشروع اللوحات الإرشادية لجزيرة أبوظبي، دراسة وتقييم نظام اللوحات الإرشادية الخاص بمناطق البر الرئيسي، وتصميم نظام شامل ومستدام لشبكة الطرق بالمدينة من خلال إعادة تأهيل أصول النظام الحالي، وتتضمن اللوحات الإرشادية في مناطق جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي.

وتنفذ البلدية مشروع إنشاء سور للساحة الخارجية لمستودعات المفرق الفرعية بطول 1220 متراً مربعاً.

السلامة المرورية

تواصل بلدية مدينة أبوظبي تنفيذ مشروع دراسات وتحسينات أعمال هندسية للسلامة المرورية، تستهدف المرحلة الأولى حصر وتحليل بيانات الحوادث المرورية، تحديد المناطق الأكثر خطورة حسب المواصفات العالمية، إعداد المقترحات لتحسين السلامة المرورية بناءً على بيانات الحوادث المرورية، وتحديث خطة سلامة المشاة، بالإضافة إلى تحديد مواقع جسور ومعابر المشاة، إعداد الرسومات الأولية والحصول على الموافقات اللازمة، وإعداد وثائق مناقصة التنفيذ.

وتشمل المرحلة الثانية من المشروع تنفيذ مخرجات التوصيات الهندسية الواردة في المرحلة الأولى، ويتضمن دراسات تخصصية في مجال السلامة المرورية لمستخدمي الطرق (قائدي المركبات -المشاة- الدراجات الهوائية)، ومن ثم توصيات هندسية مبتكرة وحديثة لرفع جودة الخدمات للمجتمع، وتنفيذ معابر مشاة بإشارات ضوئية وجسور مشاة، وتحسين التقاطعات ومفترقات الطرق التي تشهد حوادث مرورية متكررة.