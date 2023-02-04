10 ملايين زهرة موسمية في العين خلال 2022

محمد البلوشي (العين)

أنجزت بلدية مدينة العين تزيين شوارع ومرافق المدينة وإقليمها بـ10.4 مليون زهرة موسمية، منها 7.8 من الزهور زينت 40 شارعاً رئيسياً في قلب مدينة العين وحدائقها، و2.6 مليون زهرة توزعت على مختلف المناطق الخارجية لمدينة العين، لتشكل لوحة جمالية متكاملة من الإبداع والتصميم والتخطيط المدروس لزراعة الزهور، بهدف الارتقاء المستمر بالمظهر الجمالي المتناسق لشوارع ومرافق مدينة العين.

ويأتي هذا المشروع تعزيزاً للمظهر الجمالي لمدينة العين، من خلال استخدام تصاميم مبتكرة تواكب التطور الحضاري للمدينة، وذلك من خلال تنوع أصناف الزهور المستخدمة من حيث الأنواع والألوان والتصاميم والأحجام والتي تم اختيارها بعناية فائقة، حيث زادت البلدية مجموع الزهور الموسمية المزروعة بنسبة 20% خلال الأعوام 2020-2022 في جميع مراكز البلدية ليصل العدد الكلي للزهور التي تم زراعتها خلال تلك الأعوام إلى 28.9 مليون زهرة موسمية، وتوزعت زراعتها على الحدائق بجميع أنواعها، بالإضافة إلى جوانب وأكتاف الطرق، والجزر الوسطية، والدوارات والجسور والمماشي.

أنواع

وتضمنت أعمال الزهور الموسمية زراعة أكثر من 15 نوعاً من الزهور متعددة الألوان منها زهور البيتونيا، الماري جولد، الزينيا، فينكا، وذلك بزراعة النخبة الأولى من البذور ومن ثم مراعاة اختيار أفضل الشتلات من خلال المعايير العالمية المعتمدة، فيما تم اختيار التصاميم بناء على معايير عالمية حسب عجلة الألوان، وذلك للوصول لتمازج وتناسق الألوان وتداخلها. وتستخدم بلدية مدينة العين أحدث الطرق لري المزروعات منها الري بالتنقيط ونظام الري الأوتوماتيكي الذي يحقق توفيراً للموارد المائية.