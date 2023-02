«وام» توقع 5 اتفاقيات مع مؤسسات إعلامية في كوبا

هافانا (وام)

زار وفد وكالة أنباء الإمارات «وام»، برئاسة محمد جلال الريسي مدير عام الوكالة، عدداً من المؤسسات الإعلامية في كوبا؛ بهدف بحث الفرص المتاحة لتطوير التعاون المشترك والشراكة، خاصة مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» العام الجاري في مدينة «إكسبو دبي».‎

وبحث وفد «وام» مع المؤسسات الإعلامية الكوبية دور الإعلام في تغطية هذا الحدث العالمي البارز، إضافة إلى استعراض مخرجات الدورة الأولى من الكونجرس العالمي للإعلام التي عقدت شهر نوفمبر الماضي في أبوظبي، بمشاركة مؤسسات إعلامية من مختلف أنحاء العالم.‎

وزار وفد «وام» مؤسسات إعلامية عدة في كوبا، شملت شركاءها: وكالة برنسا لاتينا - Prensa Latina، إضافة إلى صحيفة نادي فيس بوك الإلكترونية. كما زار الوفد المؤسسة الكوبية للراديو والتلفزيون Cuban Institute of Radio and Television ،(ICRT) ووكالة الأنباء الكوبية Cuban Agency of News ،(ACN) وصحيفة جوفنتيود ريبلد Newspaper Juventud Rebelde، وملتيميديا أيديا الإلكترونية Multimedia Ideas and web portal Cuba debate، وصحيفة ديارو جرانما ‏Diario Granma، حيث تم التوقيع على 5 اتفاقيات تعاون بين «وام» وهذه المؤسسات.‎

وأكد محمد جلال الريسي حرص وكالة أنباء الإمارات «وام» على تعزيز شراكتها مع المؤسسات الإعلامية العالمية، مشيراً إلى أن هذه الزيارة ساهمت في خلق فرص واعدة لتنمية آفاق التعاون الإعلامي المشترك بين «وام» ووسائل الإعلام الكوبية في عدة مجالات.‎ وأوضح أن الدورة الأولى من الكونجرس العالمي للإعلام أتاحت المجال لخلق قنوات اتصال فاعلة وبناء شراكة بناءة بين مختلف المؤسسات الإعلامية العالمية.‎ وقال: «حرصنا خلال هذه الزيارة على التباحث حول مخرجات هذا الحدث العالمي، وسبل إثراء أجندة دورته المقبلة، بالإضافة إلى استعراض أهمية دور الإعلام في العمل المناخي العالمي، خاصة مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 28) العام الجاري».