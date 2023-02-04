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طقس صحو غائم جزئياً

طقس صحو غائم جزئياً
5 فبراير 2023 01:38

أبوظبي (وام)

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 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وقال المركز في بيانه اليومي: إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية/ 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:38 والمد الثاني عند الساعة 02:58 والجزر الأول عند الساعة 20:04 والجزر الثاني عند الساعة 07:12.. ويكون الموج في بحر عُمان خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:01 والثاني عند الساعة 22:44 والجزر الأول عند الساعة 15:58 والجزر الثاني عند الساعة 04:37.

المركز الوطني للأرصاد
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