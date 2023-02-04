محمد بن زايد: تزامناً مع "عام الاستدامة".. نحتفي اليوم بيوم البيئة الوطني

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم السبت، أن بالتزامن مع "عام الاستدامة"، تحتفي دولة الإمارات بيوم البيئة الوطني.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «تزامناً مع "عام الاستدامة" واستعدادنا لاستضافة مؤتمر الأطراف حول المناخ "COP28" ، نحتفي اليوم بيوم البيئة الوطني.. التزام دولة الإمارات بحماية البيئة ودعم العمل الدولي لتحقيق الاستدامة.. راسخ ومستمر وفاعل لمصلحة شعبها وخدمة البشرية».













