سيف بن زايد: إطلاق استراتيجية وزارة الداخلية «2023-2026»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في تحقيق الأمن والسلامة، مشيراً سموه إلى أنه، وفي إطار التوجهات الحكومية المستقبلية، تم إطلاق استراتيجية وزارة الداخلية 2023-2026 خلال اجتماع مجلس السعادة والإيجابية الذي عقد أمس.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر» أمس: «رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في تحقيق الأمن والسلامة، وتحقيقاً للتوجهات الحكومية المستقبلية، أطلقنا في اجتماع مجلس السعادة والإيجابية استراتيجية وزارة الداخلية 2023-2026 وفق منهجية استباقية متكاملة لتعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات».