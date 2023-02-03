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دائرة تنمية المجتمع تكرّم الفائزين بجائزة «الصفوة»

مغير الخييلي في صورة مع الفائزين خلال الحفل (وام)
4 فبراير 2023 01:36

أبوظبي (وام)

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كرمت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، الفائزين بجائزة التميز الداخلية «الصفوة» في دورتها الأولى، والتي تأتي في إطار حرصها على خلق بيئة محفزة ومشجعة على الإبداع والتميز لموظفيها، ومواكبة لرؤية القيادة الرشيدة بالعمل على تطوير الأداء الحكومي في مختلف الجهات والدوائر في أبوظبي.
جاء ذلك خلال حفل أقامته الدائرة بحضور معالي الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، والمهندس حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، وعدد من المعنيين في لجنتي التحكيم والتقييم بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والموظفين.
وعبّر معالي الدكتور مغير الخييلي عن سعادته بما حققته جائزة الصفوة من نتائج عكست الأهداف المرسومة للجائزة، مؤكداً أن الجائزة في دورتها الأولى شهدت جهداً مخلصاً استمر شهوراً بذله فريقا التحكيم وتقييم الأداء من شرطة أبوظبي، واتسم بالحيادية والشفافية. وقال معاليه إن إطلاق جائزة الصفوة جاء ضمن توجهات الدائرة لتحفيز قدرات ومهارات وأداء موظفينا المؤسسي. وكرم معاليه فريقي التحكيم الخارجي والمقيّمين من شرطة أبوظبي فضلاً عن تكريم الموظفين الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى عن مجموعة «القيادية الإشرافية»، ومجموعة «الفني والتقني»، ومجموعة «الموظف المتفاني ذو الخدمة الطويلة».

أبوظبي
الإمارات
دائرة تنمية المجتمع
مغير الخييلي
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