صقر غباش: تقدير أممي لجهود الإمارات في نشر التآخي بين البشر

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن احتفاء الإمارات باليوم العالمي للأخوة الإنسانية يجسد الدور الرائد والقيادي الذي تلعبه الإمارات في مجال التسامح والتعايش، ويحمل رسالة السلام والمحبة والأخوة الإنسانية للعالم بأسره من أرض السلام لبناء عالم أفضل في إطار ثقافات متعددة، وإنسانية واحدة.

وقال معاليه: «يصادف اليوم الذكرى الخامسة لتوقيع وثيقة الأخوّة الإنسانية على أرض الإمارات، حيث يجسد هذا اليوم الدور الملهم والقيادي الذي تلعبه دولة الإمارات، ويشكل اعترافاً وتقديراً أممياً لدولة الإمارات وجهودها الدؤوبة في نشر قيم ومفاهيم التعايش والتآخي بين البشر، وتفعيل الحوار بين مختلف الأديان والشعوب للوصول إلى عالم يسوده روح التسامح».

وأكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إيمان دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بقيم التسامح ومبادئه كنهج حياة وسياسة متأصلة التزمت بها الدولة منذ قيامها، حيث أرسى القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بسياساته الحكيمة قيم التسامح المبنية على التفاعل الإيجابي مع كل بلدان وشعوب العالم، ما جعل الإمارات مقصداً لكل حضارات وثقافات العالم من دون تمييز. وأشار معاليه إلى أن «وثيقة الأخوّة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك» التي تم توقيعها في دولة الإمارات في 4 فبراير 2019، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً باعتبار هذا التاريخ «اليوم الدولي للأخوّة الإنسانية»، تؤكد إرساء قواعِد جديدة تقوم على احترام الاختلاف، وإعلاء قِيم التعاون المُتبادل.