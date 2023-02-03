زكي نسيبة: وثيقة الأخوة الإنسانية حدث تاريخي

أبوظبي (الاتحاد)

أكّد معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن الإمارات تحتلّ أعلى المراتب الريادية في نهج التسامح والتعايش السلمي الإنساني بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وفي تصريح بمناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، أشار معالي زكي نسيبة، إلى أن هذا اليوم يُسلّط الضوء على مبادئ وقيم وثيقة الأخوة الإنسانية التي تمّ توقيعها في حدث تاريخي استضافته أبوظبي بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، يوم الرابع من فبراير عام 2019، وبات حدثاً عالمياً انطلق من أرض إمارات الخير ليحتفل به المجتمع الدولي، سعياً لتعزيز قيم التسامح والتفاهم والحوار الثقافي والديني، وإبراز أفضل الممارسات التي من شأنها أن تُمهّد الطريق لعالم حافل بالسلام والتسامح والمحبة.

وأضاف معاليه: «نحتفي باليوم الدولي للأخوة الإنسانية تأكيداً على قيم الإخاء الإنساني التي أرسى مبادئها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبرزت في أفكار وأعمال وأخلاق القيادة الرشيدة التي تتسم بالسماحة، روح الإخاء والسعي المتواصل إلى تأصيل روح المحبة والصداقة مع جميع البشر من مُختلف الثقافات والشعوب دون تمييز». وقال معالي زكي نسيبة: «نفتخر بالعيش والعمل في ظلّ قيادة رشيدة تحرص على نشر وتعزيز مبادئ المساواة في الواجبات والحقوق، لينعم جميع أفراد المجتمع بسيادة قيم السلام والعدل والخير والجمال والأخوة الإنسانية والعيش المُشترك».