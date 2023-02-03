السبت 4 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

زكي نسيبة: وثيقة الأخوة الإنسانية حدث تاريخي

زكي نسيبة
4 فبراير 2023 01:37

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أم الألعاب» يشارك في «عربية الضاحية»
رئيس الدولة يلتقي الدكتور محمد سالم العامري الحاصل على شهادة الدكتوراه في علم الوراثة اللاجينية لتشخيص سرطان الدم لدى الأطفال من كلية لندن

أكّد معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن الإمارات تحتلّ أعلى المراتب الريادية في نهج التسامح والتعايش السلمي الإنساني بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وفي تصريح بمناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، أشار معالي زكي نسيبة، إلى أن هذا اليوم يُسلّط الضوء على مبادئ وقيم وثيقة الأخوة الإنسانية التي تمّ توقيعها في حدث تاريخي استضافته أبوظبي بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، يوم الرابع من فبراير عام 2019، وبات حدثاً عالمياً انطلق من أرض إمارات الخير ليحتفل به المجتمع الدولي، سعياً لتعزيز قيم التسامح والتفاهم والحوار الثقافي والديني، وإبراز أفضل الممارسات التي من شأنها أن تُمهّد الطريق لعالم حافل بالسلام والتسامح والمحبة.
وأضاف معاليه: «نحتفي باليوم الدولي للأخوة الإنسانية تأكيداً على قيم الإخاء الإنساني التي أرسى مبادئها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبرزت في أفكار وأعمال وأخلاق القيادة الرشيدة التي تتسم بالسماحة، روح الإخاء والسعي المتواصل إلى تأصيل روح المحبة والصداقة مع جميع البشر من مُختلف الثقافات والشعوب دون تمييز». وقال معالي زكي نسيبة: «نفتخر بالعيش والعمل في ظلّ قيادة رشيدة تحرص على نشر وتعزيز مبادئ المساواة في الواجبات والحقوق، لينعم جميع أفراد المجتمع بسيادة قيم السلام والعدل والخير والجمال والأخوة الإنسانية والعيش المُشترك».

زكي نسيبة
وثيقة الأخوة الإنسانية
وثيقة الأخوة
الإمارات
اليوم العالمي للأخوة الإنسانية
اليوم الدولي للأخوة الإنسانية
آخر الأخبار
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
اليوم 10:00
"واتساب" يضيف خدمة انتظرها المستخدمين طويلاً
دنيا
"واتساب" يضيف خدمة انتظرها المستخدمين طويلاً
اليوم 13:15
«التحدي» يرسم ملامح «الشارقة الدولية لقفز الحواجز»
الرياضي
«التحدي» يرسم ملامح «الشارقة الدولية لقفز الحواجز»
اليوم 16:00
«النواخذة» يطارد «الوصافة» أمام «الفرسان» في «دوري 21»
الرياضي
«النواخذة» يطارد «الوصافة» أمام «الفرسان» في «دوري 21»
اليوم 16:00
إيجالو يتصدر قائمة الهلال أمام الوداد
الرياضي
إيجالو يتصدر قائمة الهلال أمام الوداد
اليوم 15:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©