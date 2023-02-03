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عبد الله بن زايد يلتقي وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية

عبدالله بن زايد خلال لقاء وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية
4 فبراير 2023 01:38

أبوظبي (وام)

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ديفيد لامي، وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية، عضو البرلمان البريطاني. ناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويعود بالخير على شعبيهما. كما بحث سموه وديفيد لامي، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة ديفيد لامي، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين، وتنميتها وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات. حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومنصور عبدالله خلفان بالهول، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.

عبد الله بن زايد
الإمارات
بريطانيا
البرلمان البريطاني
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