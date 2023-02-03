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الإمارات

«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية كوبا

«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية كوبا
4 فبراير 2023 01:36

أبوظبي (وام)

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تسلّم عبدالله محمد البلوكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم بالإنابة في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، نسخة من أوراق اعتماد نوربرتو إسكالونا كاريلو، سفير جمهورية كوبا لدى الدولة. وتمنّى وكيل الوزارة المساعد للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. 
ومن جانبه، أعرب سفير جمهورية كوبا الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وزارة الخارجية
الإمارات
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
كوبا
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