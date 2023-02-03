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وفد «الخزانة الأميركية» يناقش التعاون مع الجهات المختصة بالإمارات

وفد «الخزانة الأميركية» يناقش التعاون مع الجهات المختصة بالإمارات
4 فبراير 2023 01:36

أبوظبي (وام)

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زار وفد من وزارة الخزانة الأميركية برئاسة بريان نيلسون وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية دولة الإمارات على مدى يومين اجتمع خلالهما مع الجهات المختصة في الدولة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرى بحث مجالات التعاون الثنائي المشترك.
وناقش الجانبان عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي حققت حكومتا البلدين تقدمًا ملحوظًا فيها. وأكد مسؤولون من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية التزامهم باستمرار الحوار بين الجانبين تحت مظلة فريق العمل الإماراتي - الأميركي المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل الخبرات بشأن الجهود المتعلقة بالأصول الافتراضية ومقدميها، والجهود الإشرافية، وتهريب الذهب، والتدابير التي اتخذتها وكالات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية لاستهداف مخاطر التمويل غير المشروع. وأقر المسؤولون الأمريكيون بجهود دولة الإمارات لتعزيز سياساتها وآليات تنفيذها في مجال مكافحة الجرائم المالية والتدفقات غير المشروعة وناقشوا تعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيدين المحلي والدولي، وبرامج العقوبات الجارية وما يرتبط بها من تسميات للشبكات الرئيسية العاملة حول العالم، وأكدوا التزامهم بمواصلة العمل بشكل وثيق في هذا الصدد. وناقش الجانبان المزيد من الجهود الثنائية المتعلقة بالدعم في مجال الأمن الغذائي، والتضخم على الصعيد العالمي، والمبادرات المتعلقة بالمناخ.

وزارة الخزانة الأميركية
مواجهة تمويل الإرهاب
الإمارات
أميركا
مكافحة غسل الأموال
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