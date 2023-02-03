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منى المري تبحث تعزيز التعاون مع «إقامة دبي»

محمد المري ومنى المري وميثاء بو حميد خلال اللقاء (من المصدر)
4 فبراير 2023 01:36

دبي (الاتحاد)

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استقبل الفريق محمد أحمد المري المدير العام للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، منى المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بغية تعزيز أواصر التعاون في القطاع الإعلامي والوقوف على أبرز القضايا المهمة بهذا الشأن، وتخللت الزيارة التي رافقتها بها د. ميثاء بو حميد مدير نادي دبي للصحافة وعمر المرزوقي مدير مركز الأخبار جولة تفقدية اطلعت من خلالها على منظومة العمل، حيث أثنت على جهود جميع العاملين والكوادر الوظيفية في إقامة دبي، مشيدة بتلك الجهود التي أثمرت عن نقل صورة إيجابية لإمارة دبي.
وأشادت المري بجهود الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، التي أدت دوراً محورياً في الفعاليات والمعارض الضخمة متمثلة بإنجاز المعاملات وأذونات الدخول بسرعة قياسية، وتوفير الخدمات بكفاءة عالية من خلال تبسيط الإجراءات مما انعكس إيجاباً على سمعة الإمارات ودبي عالمياً.

منى المري
الإمارات
إقامة دبي
دبي
المكتب الإعلامي لحكومة دبي
محمد أحمد المري
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