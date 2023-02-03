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شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها في مهرجان الظفرة

شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها في مهرجان الظفرة
4 فبراير 2023 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني مشاركتهما في فعاليات مهرجان الظفرة بدورته الحالية، والذي أقيم ضمن موسم مزاينات الإبل في مدينة زايد بإمارة أبوظبي، وذلك بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، ودائرة الثقافة والسياحة.
وأعرب العقيد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي، عن شكره وتقديره للتعاون المتميز بين مختلف الإدارات والفرق الشرطية، وحرصها على الرد على استفسارات الجمهور، وتلبية احتياجاتهم من الخدمات الشرطية، إلى جانب تقديم المساعدة لهم للوصول بسهولة لموقع المهرجان.
ولفت إلى جهود شرطة أبوظبي في تكثيف الدوريات الأمنية والشرطية لمساعدة رواد المهرجان، وتوفير أقصى سبل السلامة العامة لدى مستخدمي الطريق، وتسهيل إجراءات دخول وخروج الزوار للمهرجان، وتعزيز الثقافة الأمنية والمرورية، وتعريفهم بأفضل الخدمات الشرطية التي تهدف إلى إسعاد المجتمع. وعرضت إدارة التأهيل الشرطي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية أحدث التقنيات العالمية في عملية التدريب، وتضمنت تدريب الواقع الافتراضي، باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي وتقنيات المحاكاة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ونفذت مسابقات للجمهور في أساليب الرماية التكتيكية الحركية في ميدان التدريب الأمني (البينتبول) وميدان الرماية الافتراضي.

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