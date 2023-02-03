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الإمارات

جامعة الإمارات تُكرّم الفائزين بجائزة الرئيس الأعلى للابتكار

جانب من الفعالية (من المصدر)
4 فبراير 2023 01:36

العين (الاتحاد)

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كرّم معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، الفائزين بجائزة الرئيس الأعلى للابتكار في دورتها الثامنة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين لجميع فئات الجائزة المختلفة.
وأشار الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات العربية المتحدة، إلى فوز 15 مشروعاً مبتكراً في مجالات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والتعليم ومصادر المياه، والصحة والنقل، لافتاً إلى أن هذه الدورة تختلف من حيث عدد الطلبات، حيث بلغت نسبة الزيادة في المشاريع المقدمة للجائزة 27.5% مُقارنة بالعام الماضي، وبلغت نسبة المشاركات المتعلقة بالطاقة المتجددة 21%، كما بلغت نسبة المشاركات المتعلقة بالتكنولوجيا والصحة 21%، 20% على التوالي.
وفي هذه الدورة، فازت الطالبة عائشة عالم، بإشراف الدكتورة أليك نيومان، بجائزة مصادر المياه، فيما فازت بجائزة الصحة كلٌ من عائشة عبدالله العيسائي وسارة عبدالله العيسائي وإليازية عبدالله العيسائي، وفازت صابرة حارس بإشراف الدكتور علي المرزوقي بجائزة الطاقة المتجددة، وفاز الطالب محمد زيشان أختر بإشراف الدكتور فرج خليفة بجائزة التكنولوجيا، وفازت بابيثا اليزابيث فيليب بإشراف الدكتور حمد الجسمي بجائزة النقل، وفازت بالجائزة التعليمية روضة الكعبي وموزة النيادي، وعاليا الكتبي، وعبدالله السلماني بإشراف الدكتور حسن العلي.
وفي فئة أعضاء هيئة التدريس، فاز الدكتور سيد مرزوق في مجال التكنولوجيا، وفاز بجائزة الطاقة المتجددة لبيب علي ومحمد شافي والدكتور محمد نور الطراونة، وحصل الدكتور علي إسماعيل على جائزة التعليم، والدكتور علي المرزوقي وأميرة محمد وآية عبدالحميد مراد على جائزة مصادر المياه، وفاز بجائزة التكنولوجيا مثنى أحمد والدكتور وليد خليل أحمد، وفي جائزة الطاقة المتجددة عيسى جورج وفاطمة الكعبي وسارة الكعبي.

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