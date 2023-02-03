شرطة دبي تنظم «شتاء الابتكار»

دبي (الاتحاد)

ناقشت فعاليات اليوم الثالث لمبادرة شتاء الابتكار «innovation winter» التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في إدارة الشؤون الإدارية ومجلس الابتكار، وبالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، وشركة الاتصالات «دو»، وشركة إكسنتشر الشرق الأوسط، التحديات المستقبلية التي تفرضها «التقنيات الناشئة في عصر التطور» لما تحتويه من برامج الذكاء الاصطناعي وأثرها الإيجابي والسلبي على حياة البشر.

وقدم محمد بن ثاني، رئيس أمن المعلومات في مشروع دبي للشهادات الرقمية بمركز دبي للأمن الإلكتروني التابع لدبي الرقمية، شرحاً حول التقنيات الناشئة في عصر التطور والتكنولوجيا لما تتضمنه من برامج الذكاء الاصطناعي والتطويرات التقنية والسريعة المتلاحقة في هذا المجال المهم، مستعرضاً أبرز التحديات التي تواجه البشرية في التعامل مع هذا التطور، وأبرزها السيطرة عليها، وتأمينها من الناحية الأمن الإلكتروني.