«عروض الابتكار» يدعم الشركات لتحويل الأفكار إلى مشاريع

دبي (الاتحاد)

أطلق «مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي» بالشراكة مع «صندوق محمد بن راشد للابتكار»، النسخة الثانية من برنامج عروض الابتكار «pitch@GOV»، بالتزامن مع انطلاق فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2023»، الذي يمتد طيلة شهر فبراير الحالي.

ويشارك في الحدث الذي يمتد طيلة شهر فبراير، عدد كبير من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاعين الخاص والأكاديمي، وأفراد المجتمع. وتهدف الدورة الثانية لتعزيز الشراكة الحكومية المجتمعية في تصميم حلول مبتكرة للتحديات، وإشراك رواد الأعمال من أصحاب الأفكار الخلاقة والمبتكرة في تطوير الأعمال الحكومية، ودعم الشركات الناشئة وتسريع تحويل الأفكار المبتكرة التي تطورها إلى مشاريع وحلول معتمدة لتحديات مستقبلية في القطاعات الحيوية الأكثر ارتباطاً بالمجتمع. وينظم «مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي» الدورة الثانية لبرنامج عروض الابتكار بالتعاون مع «مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية»، و«هيئة الطرق والمواصلات» في دبي، اللتين حددتا عدداً من التحديات المطلوب تطوير الحلول المبتكرة لها وتشمل الابتكارات في الخدمات الصحية، والابتكارات في خدمات النقل.

حلول لتحديات المستقبل

وأكدت هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن دعم الشركات الناشئة المبتكرة، وتمكينها من تسريع تنفيذ مشاريعها وأفكارها، يمثل محوراً رئيساً لبرنامج عروض الابتكار «pitch@GOV»، في دورته الثانية ضمن فعاليات «الإمارات تبتكر 2023»، في إضافة نوعية لمبادرات «مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي» الهادفة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع، وتشجيعهم على تصميم وتنفيذ حلول مبتكرة لأهم التحديات المستقبلية.

وقالت هدى الهاشمي إن الدورة الثانية لعروض الابتكار تتميز بتنظيمها المشترك مع «مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية»، و«هيئة الطرق والمواصلات» في دبي، اللتين تطرحان على المبتكرين ورواد الأعمال في دولة الإمارات عدداً من التحديات التي تتطلب حلولاً مبتكرة وإبداعية، سيتم اختيار أفضلها ودعمه مادياً، وإدراجه ضمن مسرعات صندوق محمد بن راشد للابتكار.

دعم منظومة الابتكار

من جهته، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «نحن سعداء بإطلاق مبادرة «Pitch@Gov»، بالشراكة مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي وصندوق محمد بن راشد للابتكار، لتكون جزءاً أساسياً من فعالية شهر الابتكار السنوية في دولة الإمارات. ونهدف من خلال هذه المبادرة لدعم منظومة الابتكار الشاملة في الدولة، وتنسيق وتوحيد الجهود الحكومية للابتكار، وذلك لتحقيق نتائج أفضل على المستويين الاقتصادي والاجتماعي».

وأضاف يونس الخوري «تدعم المبادرة رؤيتنا الطموحة وجهودنا المتواصلة نحو مستقبل يكون فيه الابتكار جهداً مشتركاً تقوده روح الإبداع وفي متناول الجميع. ونحرص في صندوق محمد بن راشد للابتكار على دعم الطلبات الفائزة والإشراف عليها لمساعدة المبتكرين، وتسريع رحلتهم نحو النجاح، لنساهم معاً في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار».

ترسيخ ثقافة الابتكار

وقال الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إن المؤسسة تتبنى دعم المبتكرين، وتعزز البيئة الداعمة للابتكار بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات من خلال استراتيجيتها للابتكار، وأكد إن إطلاق مبادرة «عروض الابتكار Pitch @MBRCGI»، يعكس توجهات حكومة دولة الإمارات في تحفيز المبتكرين وتعميم وترسيخ ثقافة الابتكار في مختلف مجالات العمل، من خلال الاستثمار في العقول الإبداعية والمبتكرة، ودعم الأفكار والمشاريع التي تسهم في تحقيق أثر مجتمعي إيجابي، كما تتيح الفرصة للمبتكرين لعرض ابتكاراتهم وأفكارهم التطويرية ليتم اعتمادها وتطبيقها في الجهات والمؤسسات لتوسيع نطاق مشاريعهم والاستفادة منها في إيجاد حلول سريعة وفعالة للتحديات لتعزيز الجاهزية للمستقبل. وتمت مشاركة التحديات التي تواجه القطاع الصحي من قبل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، لإيجاد حلول مبتكرة تطور مستوى الأداء في المؤسسات الصحية بما ينعكس إيجاباً على المجتمع. وتشمل هذه التحديات عدم التزام المرضى بأنماط الحياة الصحية الوقائية، وتعزيز القدرات البشرية والصحة النفسية للأفراد، وتطوير نظام للتنبؤ والترصد الاستباقي للحالات الطارئة والجائحات والكوارث، والربط والتكامل بين المؤسسات كافة المقدمة للخدمات الصحية.

حسين البنا: استقطاب الأفكار المبدعة والجديدة

وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بالإنابة في هيئة الطرق والمواصلات: «تفتخر الهيئة بالمشاركة في برنامج عروض الابتكار الذي ينظم بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، حيث تمثل هذه الشراكة فرصة استثنائية، نحو تعزيز الابتكارات في خدمات النقل، وذلك من خلال استقطاب الأفكار المبدعة والجديدة، والاطلاع على الحلول الابتكارية الاستباقية التي تخدم بلا شك الهيئة، وستعمل على تقديم إضافة قيمة في قطاعي النقل والبنية التحتية للطرق، إلى جانب ترك بصمة إيجابية في الاستدامة البيئية».

4 تحديات

وتعكس التحديات التي تطرحها مبادرة Pitch@GOV هذا العام، مساهمة «الإمارات تبتكر 2023» في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، والتي يقوم أحد محاورها على أن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل 10 دول عالمياً في جودة الرعاية الصحية، وتعزيز مكانة المدن الإماراتية بين أفضل 10 مدن في جودة الحياة. وتشمل التحديات التي تطرحها «مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية» ضمن برنامج عروض الابتكار، ابتكارات لتعزيز أسلوب الحياة الصحي، وابتكارات المتابعة والرصد التفاعلي الاستباقي للحالات الطارئة، والحلول المبتكرة لتعزيز الربط والتكامل بين مؤسسات الرعاية الصحية. أما هيئة الطرق والمواصلات، فتطرح على المبتكرين تحدي الابتكار في الخدمات المتمحورة حول المتعاملين في قطاع النقل والمواصلات، من خلال طرح فقرتين هما: تطوير خدمات يكون محورها الرئيسي سعادة المتعاملين، وأن تكون هذه الخدمات ذات أثر إيجابي على البيئة، وتسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية لقطاع النقل والمواصلات. وستتاح الفرصة للمبتكرين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار المتميزة لعرض أفكارهم وحلولهم المبتكرة على لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين سيعملون على تقييم المشاريع بناء على أربعة معايير تشمل التفرد، الأثر، الجدوى، التواصل.

وسيحصل الفائزون بالمسابقة على جائزة مادية عبارة عن تمويل أولي بقيمة 30 ألف درهم، وسيتم تكريمهم في الحفل الختامي لفعاليات الإمارات تبتكر 2023.