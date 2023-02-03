«آراب هيلث» يترجم مكانة الإمارات وريادتها عالمياً

سامي عبد الرؤوف (دبي)

شهد معرض ومؤتمر الصحة العربي بدبي (آراب هيلث 2023)، العديد من النتائج التي أسفر عنها الحدث، أبرزها الثقة العالمية في إمكانات وقدرات دولة الإمارات على تنظيم الأحداث العالمية واستضافة الفعاليات الدولية، وكذلك ما يتمتع به القطاع الصحي الحكومي الاتحادي والمحلي والخاص، من إمكانات عالمية في تقديم الرعاية الصحية.

ويعد معرض ومؤتمر الصحة العربي، الثاني عالمياً والأول إقليمياً في مجال الرعاية الطبية والتجهيزات الطبية والدوائية، وقد شارك في دورته للعام الجاري التي انتهت مساء أمس الأول، أكثر من 3000 شركة عارضة، بمشاركة قياسية بلغت أكثر من 45 جناحاً دولياً.

وأكد مسؤولون ومشاركون في المعرض، أن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي يجسد اهتمام وتجاذب الشركات العالمية المتخصصة للمشاركة في الأحداث الدولية التي تستضيفها الإمارات، مشيرين إلى أن ما تم عرضه من تقنيات وأجهزة ومعدات طبية ودوائية في معرض الصحة العربي 2022، مشيراً إلى حدوث نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة للجمهور بمنطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من دولة الإمارات.

فاق التوقعات

وقال عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يتعزز نجاح مثل هذه الأحداث الدولية التي تستضيفها دبي».

وأضاف: «توفير دبي البنية التحتية المتميزة عالمياً، أوجد قوة شرائية في القطاع الصحي، وحولها إلى مدينة عالمية استثمارية بالمجالات الصحية، مثل الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية والمنتجات الطبية الأخرى».

وأشار إلى أن دبي تميز في صناعة المؤتمرات والمعارض، ما جعلها تخدم أكثر من 2 مليار نسمة حول العالم في هذه الصناعة، وقد انعكست هذه الصناعة إيجابياً على المعارض والمؤتمرات الصحية والطبية.

وكشف الكتبي، أن معرض الصحة العربي حقق أكثر من المستهدفات التي وضعت لدورته في العام 2023، حيث وصل عدد الزوار لليوم الواحد إلى 30 ألف زائر، بدلاً من المستهدف وهو 27 ألف يومياً، فيما بلغ عدد المسجلين 151 ألف شخص في المؤتمر فقط.

استثمارات واعدة

من جهته، أكد الدكتور زاهد السبتي، المدير التنفيذي لمجموعة ماجنتا، أن دولة الإمارات مهيأة لحدوث مزيد من النمو في استقطاب المستثمرين خلال الفترة المقبلة، وتحقيق قفزة نوعية جديدة في مجال الاستثمار بالمجال الصحي على المستوى الإقليمي والعالمي.

وقال: «دولة الإمارات توفر الكثير من التسهيلات والبنية التحتية، وتمتلك الإمارات نموذجاً يدرس في العمل على إيجاد نموذج للاستثمار، وما حققته من نتائج متميزة خلال السنوات الماضية، يجعلها محط اهتمام ونقطة جذب للاستثمارات الصحية».

القدرات الابتكارية والبحثية

بدوره، قال عمران الخوري، عضو مجلس الإدارة، رئيس تطوير الأعمال في برجيل القابضة، إن «مشاركتنا في مؤتمر الصحة العربي 2023 يعكس اهتمامنا بدعم جهودنا في التوسع وتعزيز قدراتنا الابتكارية والبحثية، بالإضافة إلى استكشاف فرص استثمارية جديدة». وأضاف: «هدفنا هذا العام كان هو استكشاف وتقديم علاجات طبية متطورة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخفيف حاجة المرضى للسفر إلى الخارج، وبالتالي دعم السياحة العلاجية في الدولة».

إنجاز إماراتي

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، خلال معرض الصحة العربي 2023، اعتماد مركز علاج خلل كهرباء القلب بمستشفى القاسمي في الشارقة، كمركز تدريب لأكثر من 140 طبيباً من أوروبا، ليتدربوا على تقنية البطارية المنبضة للقلب اللا سلكية «افير».

وقال الدكتور محمد مجدي، رئيس وحدة كهرباء القلب بمستشفى القاسمي في الشارقة: «سيكون أول فوج من الأطباء الذين سيتلقون التدريب من إيطاليا وسويسرا، وسيتراوح عددهم بين 4 و6 أطباء، وذلك في شهر مارس المقبل».

كما تميز معرض ومؤتمر الصحة العربي هذا العام، بالإعلان عن المزيد من تقنيات الميتافيرس في تقديم الخدمات الصحية، حيث أطلقت العديد من الجهات نسخة افتراضية لمنظومة الرعاية الصحية تجمع بين رواد الأعمال، والمستثمرين، ومقدمي الرعاية الصحية، لتبادل المعارف والخبرات.