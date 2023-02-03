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30 ألف بلاغ تلقته بلدية أبوظبي عبر الخط الساخن

استعداد تام لتلقي البلاغات والتعامل معها (من المصدر)
4 فبراير 2023 01:36

هالة الخياط (أبوظبي)

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استجابت بلدية مدينة أبوظبي لـ 30 ألف بلاغ عبر الخط الساخن خلال العام الماضي، وتعاملت مع حالات الطوارئ، ومع بلاغات الجمهور كافة والشركاء الاستراتيجيين، وتم حلها بنسبة 100%.
وبينت البلدية، أن البلاغات تركزت على التعامل مع تجمعات مياه الأمطار والرمال، وأعطال أعمدة الإنارة، وتضرر الأشجار وغيرها.
وأكدت البلدية استعدادها التام لتلقي البلاغات عبر الخط الساخن على الرقم (993) أو الواتساب على الرقم 026788888. وخلال يناير الماضي، تعاملت البلدية مع 300 حالة طارئة أثناء التقلبات الجوية التي شهدتها المدينة، وتم رصد الحالات من خلال الفرق الميدانية واستقبال مكالمات الجمهور على الخط الساخن لطوارئ بلدية مدينة أبوظبي. وتمت الاستجابة للبلاغات كافة باحترافية ومهنية عالية، ووفقاً لاشتراطات السلامة العامة.
وأكدت البلدية، أنها وضعت خطة متكاملة لحالات الطوارئ الناتجة عن مياه الأمطار، وتوفير أسطول من الآلات والمعدات للتعامل مع حالات ودرجات الطوارئ.
ويضم أسطول الآلات والمعدات مضخات ديزل وكهربائية، وصهاريج سحب مياه، ومولدات كهربائية، بالشكل الذي يضمن استمرارية الأعمال، وحماية أفراد المجتمع من أي آثار ناتجة عن التقلبات الجوية، وفي الوقت ذاته حماية المرافق العامة وأصول البلدية والطرق، وضمان تصريف سريع وآمن لمياه الأمطار. وأفادت البلدية بأنها تنفذ صيانة دورية ومستمرة لشبكات ومصبات ومحطات تصريف مياه الأمطار، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للتخفيف من حالات الطوارئ خلال موسم الأمطار، ويتم تكثيف هذه الأعمال قبل حلول المواسم المطرية، حيث تم تنظيف عدد (7.200) كم من الخطوط، وعمل الصيانة الدورية لعدد (204.625) أصل تصريف، وعدد (204) مصبات بحرية، و(102) محطة ضخ.
وتجري الفرق الفنية التابعة لفريق صيانة أنظمة تصريف مياه الأمطار في بلدية مدينة أبوظبي، زيارات ميدانية للمواقع بشكل مستمر، بهدف التأكد من عمل هذه الأنظمة بالكفاءة المطلوبة أثناء المواسم المطرية، كما يتم تحديث خطط الاستجابة بشكل مستمر، والتأكد من جاهزية مراكز الاتصال لدى المقاولين لاستقبال الشكاوى أثناء الهطولات المطرية، على أن يكون العمل 24 ساعة على مدار الأسبوع. وتقوم البلدية بالكشف عن أماكن تجمع المياه في آخر هطول مطري من خلال سجلات مشاريع التشغيل والصيانة السابقة، والتأكد من استمرار وجود أي مشكلة أو مسبباتها من أجل وضع الحلول الفنية المناسبة، وتحديد العمالة والمعدات الكافية للتعامل معها، وتحديد المناطق والأصول المتوقع تأثرها أثناء الهطول المطري للتعامل معها بشكل فوري عند هطول المطر.

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