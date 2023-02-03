شرطة رأس الخيمة تكرم مواطنين أسهموا في إنقاذ مرتادي الجبال

رأس الخيمة (الاتحاد)

كرّم العميد عبد الله خميس الحديدي، قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، (8) مواطنين تقديراً لمواطنتهم الإيجابية من خلال تعاونهم في البحث والإنقاذ عن المفقودين أو العالقين من مرتادي الجبال والوديان بمنطقة «غليلة»، فضلاً عن شعورهم المطلق بالمسؤولية المجتمعية والإنسانية تجاه أفراد المجتمع، ومساعدتهم باختلاف أعراقهم وأجناسهم، وتعدد ثقافاتهم ومعتقداتهم.

كما وجّه الحديدي الشكر والتقدير إلى المواطنين المتعاونين من الأهالي مع الشرطة في إنقاذ الجمهور العالق في المناطق الجبلية والوديان، وغيرها من المناطق التي يرتادها الجمهور من السياح وزوّار الإمارة وغيرهم بمنطقة «غليلة»، مثمناً شعورهم بالمسؤولية المجتمعية، الأمر الذي عكس الجانب الإنساني للمواطن الإماراتي، فضلاً عن شعوره بضرورة دعم التماسك المجتمعي، حرصاً على تعزيز الأمن والاستقرار الذي يأتي في مقدمة أولويات الأجهزة الشرطية.

وأكد العميد الحديدي، أن هذا التكريم ليس إلا عرفاناً وتقديراً لأدوار مواطني منطقة «غليلة» في نشر وتعزيز الأمن، مثمناً شجاعتهم الكبيرة وظهورهم بصورة مشرفة يحتذى بها، من خلال استعدادهم المستمر لتقديم الدعم والعون الإنساني لأفراد الجمهور.