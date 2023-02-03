السبت 4 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة رأس الخيمة تكرم مواطنين أسهموا في إنقاذ مرتادي الجبال

شرطة رأس الخيمة تكرم مواطنين أسهموا في إنقاذ مرتادي الجبال
4 فبراير 2023 01:36

رأس الخيمة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أم الألعاب» يشارك في «عربية الضاحية»
رئيس الدولة يلتقي الدكتور محمد سالم العامري الحاصل على شهادة الدكتوراه في علم الوراثة اللاجينية لتشخيص سرطان الدم لدى الأطفال من كلية لندن

كرّم العميد عبد الله خميس الحديدي، قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، (8) مواطنين تقديراً لمواطنتهم الإيجابية من خلال تعاونهم في البحث والإنقاذ عن المفقودين أو العالقين من مرتادي الجبال والوديان بمنطقة «غليلة»، فضلاً عن شعورهم المطلق بالمسؤولية المجتمعية والإنسانية تجاه أفراد المجتمع، ومساعدتهم باختلاف أعراقهم وأجناسهم، وتعدد ثقافاتهم ومعتقداتهم.
كما وجّه الحديدي الشكر والتقدير إلى المواطنين المتعاونين من الأهالي مع الشرطة في إنقاذ الجمهور العالق في المناطق الجبلية والوديان، وغيرها من المناطق التي يرتادها الجمهور من السياح وزوّار الإمارة وغيرهم بمنطقة «غليلة»، مثمناً شعورهم بالمسؤولية المجتمعية، الأمر الذي عكس الجانب الإنساني للمواطن الإماراتي، فضلاً عن شعوره بضرورة دعم التماسك المجتمعي، حرصاً على تعزيز الأمن والاستقرار الذي يأتي في مقدمة أولويات الأجهزة الشرطية.
وأكد العميد الحديدي، أن هذا التكريم ليس إلا عرفاناً وتقديراً لأدوار مواطني منطقة «غليلة» في نشر وتعزيز الأمن، مثمناً شجاعتهم الكبيرة وظهورهم بصورة مشرفة يحتذى بها، من خلال استعدادهم المستمر لتقديم الدعم والعون الإنساني لأفراد الجمهور.

شرطة رأس الخيمة
الإمارات
رأس الخيمة
فرق البحث والإنقاذ
غليلة
آخر الأخبار
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
اليوم 10:00
"واتساب" يضيف خدمة انتظرها المستخدمين طويلاً
دنيا
"واتساب" يضيف خدمة انتظرها المستخدمين طويلاً
اليوم 13:15
إيجالو يتصدر قائمة الهلال أمام الوداد
الرياضي
إيجالو يتصدر قائمة الهلال أمام الوداد
اليوم 15:43
حيواني يُنهي مشواره مع «يد الشارقة»
الرياضي
حيواني يُنهي مشواره مع «يد الشارقة»
اليوم 15:30
«أم الألعاب» يشارك في «عربية الضاحية»
الرياضي
«أم الألعاب» يشارك في «عربية الضاحية»
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©