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«بيئة أبوظبي» تحتفي بشركائها الاستراتيجيين

خلال الحفل السنوي مع الشركاء (من المصدر)
4 فبراير 2023 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت هيئة البيئة – أبوظبي، أول أمس ملتقى شركاء الهيئة السنوي، والذي تم فيه الاحتفال بالإنجازات التي حققتها الهيئة في مجال حماية البيئة، والتعاون المثمر مع شركائها والذي ساهم في تعزيز مكانة أبوظبي العالمية في الحفاظ على البيئة. 
وسلط الملتقى الذي حضره رؤساء الهيئات والمؤسسات من 65 جهة حكومية وخاصة، الضوء على الإنجازات التي حققتها الهيئة العام الماضي خلال سعيها نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية لضمان مستقبل مستدام للجميع، من خلال الحفاظ على التنوع البيولوجي، والتخفيف من آثار التغير المناخي، ورصد ومراقبة جودة الهواء والمياه البحرية والتربة، والمحافظة على استدامة وصحة البيئة البرية والبحرية بالإمارة. 
وقالت الدكتورة شيخة الظاهري، الأمين العام للهيئة، في كلمة ألقتها خلال الملتقى «تميز عام 2022 بعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً بعد انتهاء الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا التي غيّرت شكل المستقبل وتوجهاته وأولوياته، واستلهمنا خلالها الدروس والعبر، وتعلمنا خلالها كيف نضمن استمرارية أعمالنا ومهامنا، وأن يكون لدينا خطط شاملة ومدروسة ومرنة لمعالجة أي مشكلة قد تواجهنا».

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