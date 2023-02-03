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مباحثات لتوحيد جهود الإرشاد الزراعي والبيطري

مباحثات لتوحيد جهود الإرشاد الزراعي والبيطري
4 فبراير 2023 01:36

الشارقة (وام)

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بحثت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة، تعزيز أُطر التعاون الاستراتيجي وتوحيد الجهود في مجال الإرشاد الزراعي والبيطري وتكامل الأدوار بين الدائرة والوزارة سعياً للارتقاء بالأداء الذي يسهم في تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية بما يسهم في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وأهدافها. جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة مع محمد سعيد النعيمي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة التغيّر المناخي والبيئة حيث استعرضا تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لإنشاء منصة بيانات موحدة للزراعة والثروة الحيوانية وتفعيل الشراكة والعمل على تعزيز قنوات التواصل الفعّال. وقال الطنيجي، إن دائرة الزراعة والثروة الحيوانية ترتبط بشراكة فاعلة مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة وتحرص على بناء قنوات التواصل مع الوزارة بهدف تقديم خدمات متميزة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية ودعم مسيرة الاستدامة في إمارة الشارقة.

الإمارات
الشارقة
وزارة التغير المناخي والبيئة
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