السبت 4 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة رأس الخيمة تصدر «العين الساهرة»

شرطة رأس الخيمة تصدر «العين الساهرة»
4 فبراير 2023 01:36

رأس الخيمة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أم الألعاب» يشارك في «عربية الضاحية»
رئيس الدولة يلتقي الدكتور محمد سالم العامري الحاصل على شهادة الدكتوراه في علم الوراثة اللاجينية لتشخيص سرطان الدم لدى الأطفال من كلية لندن

أصدرت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة، العدد الجديد لشهر فبراير من مجلة العين الساهرة.
وحمل الغلاف الرئيسي للعدد موضوع تدشين صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مشروع المدينة الآمنة بشرطة رأس الخيمة.
وتطرقت افتتاحية المجلة تحت عنوان «رقي وتفانٍ في الأداء» إلى الجهود الجبارة التي بذلتها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، وتعاون الجمهور الذي لعب دوراً في إنجاح هذا الحدث السنوي الباهر.

شرطة رأس الخيمة
الإمارات
رأس الخيمة
آخر الأخبار
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
اليوم 10:00
"واتساب" يضيف خدمة انتظرها المستخدمين طويلاً
دنيا
"واتساب" يضيف خدمة انتظرها المستخدمين طويلاً
اليوم 13:15
إيجالو يتصدر قائمة الهلال أمام الوداد
الرياضي
إيجالو يتصدر قائمة الهلال أمام الوداد
اليوم 15:43
حيواني يُنهي مشواره مع «يد الشارقة»
الرياضي
حيواني يُنهي مشواره مع «يد الشارقة»
اليوم 15:30
«أم الألعاب» يشارك في «عربية الضاحية»
الرياضي
«أم الألعاب» يشارك في «عربية الضاحية»
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©