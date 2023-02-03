شرطة رأس الخيمة تصدر «العين الساهرة»

رأس الخيمة (الاتحاد)

أصدرت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة، العدد الجديد لشهر فبراير من مجلة العين الساهرة.

وحمل الغلاف الرئيسي للعدد موضوع تدشين صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مشروع المدينة الآمنة بشرطة رأس الخيمة.

وتطرقت افتتاحية المجلة تحت عنوان «رقي وتفانٍ في الأداء» إلى الجهود الجبارة التي بذلتها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، وتعاون الجمهور الذي لعب دوراً في إنجاح هذا الحدث السنوي الباهر.