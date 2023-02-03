السبت 4 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة أبوظبي تكرم 164 فائزاً بـ «حافز»

شرطة أبوظبي تكرم 164 فائزاً بـ «حافز»
4 فبراير 2023 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أم الألعاب» يشارك في «عربية الضاحية»
اللجنة الأمنية تُكمل تحضيرات «طواف الإمارات للسيدات»

كرمت شرطة أبوظبي 164 فائزاً ببرنامج حافز في نسخته الثانية، بمختلف قطاعاتها الشرطية، والذي يأتي ضمن جهودها المستمرة على تحفيز منتسبيها، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق المزيد من الإنجازات الريادية في مسيرة الأمن والأمان، ونشر الطمأنينة في المجتمع.
وأثنى مديرو القطاعات على نجاح برنامج حافز على التوالي منذ إطلاقه، وفق أفضل الممارسات المعمول بها من خلال إدراج برنامج احترافي، وخلق روح التنافس بين منتسبيها في مختلف المجالات، شاكرين المكرمين على جهودهم المتميزة، ومتمنين لهم مزيدًا من التألق والنجاح، وأن يكونوا قدوة يحتذى بها بين زملائهم.
وقدموا التهاني للفائزين ونجاحهم في تجميع نقاط تحفيزية بتطبيق محاور تم احتسابها إلكترونياً، وأشادوا بحرصهم المستمر على تحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة أبوظبي وأولوياتها، وحصولهم على نتائج متقدمة.

أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
اليوم 10:00
"واتساب" يضيف خدمة انتظرها المستخدمين طويلاً
دنيا
"واتساب" يضيف خدمة انتظرها المستخدمين طويلاً
اليوم 13:15
إيجالو يتصدر قائمة الهلال أمام الوداد
الرياضي
إيجالو يتصدر قائمة الهلال أمام الوداد
اليوم 15:43
حيواني يُنهي مشواره مع «يد الشارقة»
الرياضي
حيواني يُنهي مشواره مع «يد الشارقة»
اليوم 15:30
«أم الألعاب» يشارك في «عربية الضاحية»
الرياضي
«أم الألعاب» يشارك في «عربية الضاحية»
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©