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الإمارات

مذكرة تفاهم بين «ربدان» وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية

الجانبان خلال التوقيع (من المصدر)
4 فبراير 2023 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت أكاديمية ربدان وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الأكاديميتين في مجالات العلاقات الدولية والدبلوماسية والسلامة والأمن والدفاع وإدارة الطوارئ والأزمات.
وشهد توقيع الاتفاقية في مقر أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أبوظبي، كلٌّ من جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، ونيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بحضور أعضاء الإدارة العليا للأكاديميتين.
وقال جيمس مورس: «تُعزز هذه الشراكة من مستوى الجاهزية الوطنية في الدولة من خلال إيجاد منصة مشتركة تجمع بين المهارات والكفاءات ذات الصلة بالدبلوماسية والعلاقات الدولية، وتلك الخاصة بالسلامة والأمن والدفاع وإدارة الطوارئ والأزمات، حيث سينعكس ذلك إيجاباً على تطوير مجموعة متكاملة من المهارات الفريدة والاستثنائية التي تُقدم أعلى مستوى من الأداء الاحترافي، وتواكب متطلبات عالم اليوم متسارع التغيرات».
من جانبه، قال نيكولاي ملادينوف: «نلتزم في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بالعمل مع مختلف المؤسسات المحلية والعالمية لتقديم أفضل إعداد لدبلوماسي المستقبل. وتعكس مذكرة التفاهم هذه سعينا لتوفير تدريب دبلوماسي متميز بالتعاون مع مؤسسات الإماراتية المرموقة، ولا شك أن أكاديمية ربدان هي من ضمن قائمة الشركاء المثاليين لتحقيق ذلك».

أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
الإمارات
أكاديمية ربدان
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