«نقل عجمان» يبحث سبل التعاون مع الدفاع المدني

عجمان (الاتحاد)

عقدت هيئة النقل بعجمان، اجتماعاً تنسيقياً مع الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، لتعزيز وتطوير أطر الشراكة الاستراتيجية، من أجل تنمية العلاقات المشتركة بين الجهتين، للوصول إلى جودة حياة أفضل في الإمارة، من خلال التأكيد على اشتراطات الوقاية والسلامة في المباني والمنشآت.

واستقبل العقيد رائد عبيد الزعابي، مدير عام الدفاع المدني بعجمان، عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل بعجمان، وعدد من المديرين التنفيذي، وتضمن الاجتماع مناقشة أهم التطورات في مجال الأمن والسلامة في الإمارة، والوقوف على أهم اشتراطات المتبعة.