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رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء الهند

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء الهند
3 فبراير 2023 21:56

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اتصالاً هاتفياً، اليوم الجمعة، من دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، بحثا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في إطار الشراكتين الاستراتيجة الشاملة والاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين.

كما تطرق الاتصال إلى عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند مواصلة العمل لدفع الشراكة والتعاون بين دولة الإمارات والهند إلى الأمام في مختلف المجالات بما يخدم الأهداف التنموية للبلدين الصديقين.

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المصدر: وام
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رئيس الدولة
ناريندرا مودي
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