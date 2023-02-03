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رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء العراق علاقات البلدين

رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء العراق علاقات البلدين
3 فبراير 2023 19:39

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومعالي محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، اليوم الجمعة خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته بما يحقق مصالحهما المشتركة.

كما استعرض سموه ورئيس وزراء العراق، خلال الاتصال، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين في هذا السياق حرصهما المتبادل على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين بما يعزز علاقات التعاون في مختلف المجالات.

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المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
محمد شياع السوداني
العراق
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