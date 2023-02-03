الإمارات للفلك : موسم العقارب من 10 فبراير إلى 20 مارس

قالت جمعية الإمارات للفلك إن 10 فبراير سيشهد دخول موسم العقارب وهو آخر مواسم فصل الشتاء بالدولة ويمتد حتى 20 مارس، مشيرة إلى أنه من المواسم الانتقالية التي تتغير الأجواء فيها من البرودة إلى الاعتدال ثم نحو الدفء وبداية الحر.

وأوضح إبراهيم الجروان رئيس جمعية الإمارات للفلك أن موسم العقارب يتضمن طوالع من منازل القمر وهي نجوم السعودات الثلاث الأولى " سعد الذابح " ابتداء من 10 فبراير ويكون امتداداً لبرد الشتاء ثم " سعد بلع " ابتداءً من 23 فبراير ويتضح فيه الاعتدال وأخيراً "سعد السعود" ابتداءً من 8 مارس، ويكون بدء الدفء نهاراً هو السمة السائدة وفيه يتساوى طول الليل بالنهار (من شروق الشمس إلى غروبها).

ولفت الجروان إلى أن خلال فترة النجم الأول منه تغلب الأجواء الشتوية وهبوب "ريح النعايات الباردة" ثم يكون آوان "برد العجوز" الذي يكون في عجز الشتاء وآخره في النجم الثاني منه وأخيراً تسود الأجواء الدافئة وتنشط "السرايات والاضطرابات الربيعية" في النجم الأخير من نجوم موسم العقارب.

ونوه إلى أن موسم العقارب سمي بذلك لأن كوكبة العقرب النجمية تكون في صدر السماء فجراً وقيل لتناوب لسعاتها الباردة والدافئة وقيل لأن صغار العقرب (الحشرة السامة المعروفة) تبدأ بالظهور في هذا الوقت وبعد موسم العقارب يدخل موسم (الحميمين) حيث يسود " الحمو" أي الدفء وارتفاع الحرارة اعتبارا من 21 مارس وهو أول مواسم فصل الربيع.