السبت 4 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الإمارات للفلك : موسم العقارب من 10 فبراير إلى 20 مارس

الإمارات للفلك : موسم العقارب من 10 فبراير إلى 20 مارس
3 فبراير 2023 17:39

قالت جمعية الإمارات للفلك إن 10 فبراير سيشهد دخول موسم العقارب وهو آخر مواسم فصل الشتاء بالدولة ويمتد حتى 20 مارس، مشيرة إلى أنه من المواسم الانتقالية التي تتغير الأجواء فيها من البرودة إلى الاعتدال ثم نحو الدفء وبداية الحر.
وأوضح إبراهيم الجروان رئيس جمعية الإمارات للفلك أن موسم العقارب يتضمن طوالع من منازل القمر وهي نجوم السعودات الثلاث الأولى " سعد الذابح " ابتداء من 10 فبراير ويكون امتداداً لبرد الشتاء ثم " سعد بلع " ابتداءً من 23 فبراير ويتضح فيه الاعتدال وأخيراً "سعد السعود" ابتداءً من 8 مارس، ويكون بدء الدفء نهاراً هو السمة السائدة وفيه يتساوى طول الليل بالنهار (من شروق الشمس إلى غروبها).
ولفت الجروان إلى أن خلال فترة النجم الأول منه تغلب الأجواء الشتوية وهبوب "ريح النعايات الباردة" ثم يكون آوان "برد العجوز" الذي يكون في عجز الشتاء وآخره في النجم الثاني منه وأخيراً تسود الأجواء الدافئة وتنشط "السرايات والاضطرابات الربيعية" في النجم الأخير من نجوم موسم العقارب.
ونوه إلى أن موسم العقارب سمي بذلك لأن كوكبة العقرب النجمية تكون في صدر السماء فجراً وقيل لتناوب لسعاتها الباردة والدافئة وقيل لأن صغار العقرب (الحشرة السامة المعروفة) تبدأ بالظهور في هذا الوقت وبعد موسم العقارب يدخل موسم (الحميمين) حيث يسود " الحمو" أي الدفء وارتفاع الحرارة اعتبارا من 21 مارس وهو أول مواسم فصل الربيع.

أخبار ذات صلة
الإمارات للفلك: 15 يناير بداية ثاني مواسم فصل الشتاء في التقويم الخليجي
مذنب يقترب من الأرض مطلع فبراير
المصدر: وام
جمعية الإمارات للفلك
آخر الأخبار
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
اليوم 10:00
"واتساب" يضيف خدمة انتظرها المستخدمين طويلاً
دنيا
"واتساب" يضيف خدمة انتظرها المستخدمين طويلاً
اليوم 13:15
إيجالو يتصدر قائمة الهلال أمام الوداد
الرياضي
إيجالو يتصدر قائمة الهلال أمام الوداد
اليوم 15:43
حيواني يُنهي مشواره مع «يد الشارقة»
الرياضي
حيواني يُنهي مشواره مع «يد الشارقة»
اليوم 15:30
«أم الألعاب» يشارك في «عربية الضاحية»
الرياضي
«أم الألعاب» يشارك في «عربية الضاحية»
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©