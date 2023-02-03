طقس الإمارات المتوقع غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 ك/س.
يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف. ويحدث المد الثاني عند الساعة 02:37 والجزر الأول عند الساعة 19:36 والجزر الثاني عند الساعة 06:34.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 08:21 والمد الثاني عند الساعة 22:19 والجزر الأول عند الساعة 15:25 والجزر الثاني عند الساعة 04:09.