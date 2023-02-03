السبت 4 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية فرنسا ويبحثان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

عبدالله بن زايد وكاثرين كولونا خلال مأدبة الغداء بحضور ريم الهاشمي وأعضاء وفدي البلدين (تصوير: سعيد جمعوه)
3 فبراير 2023 17:04

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اليوم معالي كاثرين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا.

وبحث سموه ومعالي كاثرين كولونا خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي علاقات الصداقة والفرص المتاحة لتعزيز مسارات التعاون المتنوعة في إطار الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الفرنسية.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وأكد الوزيران الحرص على استمرار التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

أخبار ذات صلة
«أم الألعاب» يشارك في «عربية الضاحية»
رئيس الدولة يلتقي الدكتور محمد سالم العامري الحاصل على شهادة الدكتوراه في علم الوراثة اللاجينية لتشخيص سرطان الدم لدى الأطفال من كلية لندن

كما ناقشا التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة لاسيما مع توقيع دولة الإمارات وجمهورية فرنسا على اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بمجال الطاقة شهر يوليو الماضي.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي كاثرين كولونا ، مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية الإماراتية الفرنسية وحرص البلدين الصديقين وقيادتهما على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية وتنمية آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يدعم أهدافهما التنموية ورؤيتهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

وأقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مأدبة غذاء تكريما لمعالي كاثرين كولونا والوفد المرافق. حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
الإمارات
فرنسا
آخر الأخبار
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
اليوم 10:00
"واتساب" يضيف خدمة انتظرها المستخدمين طويلاً
دنيا
"واتساب" يضيف خدمة انتظرها المستخدمين طويلاً
اليوم 13:15
إيجالو يتصدر قائمة الهلال أمام الوداد
الرياضي
إيجالو يتصدر قائمة الهلال أمام الوداد
اليوم 15:43
حيواني يُنهي مشواره مع «يد الشارقة»
الرياضي
حيواني يُنهي مشواره مع «يد الشارقة»
اليوم 15:30
«أم الألعاب» يشارك في «عربية الضاحية»
الرياضي
«أم الألعاب» يشارك في «عربية الضاحية»
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©