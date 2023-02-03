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شرطة أبوظبي توعي العمال بقواعد السلامة المرورية

شرطة أبوظبي توعي العمال بقواعد السلامة المرورية
3 فبراير 2023 11:27

نفذت شرطة أبوظبي مبادرة لتوعية العمال بقواعد السلامة المرورية أثناء تقلبات الطقس والعبور الآمن للمشاة وذلك بالتعاون مع مدينة آيكاد السكنية في أبوظبي ومؤسسة الإبداع ضمن فريق الإمارات التطوعي .
وحثت على أهمية الالتزام بتأمين السلامة المرورية للعمال وعدم نقلهم في أوقات تشكل الضباب لما قد ينتج عنه إصابات وحوادث بسبب حجب الرؤية .
ودعت المشاة إلى ضرورة الالتزام بالعبور الآمن من الأماكن المخصصة لهم واستخدام الجسور والأنفاق والالتزام بإشارات المشاة الضوئية على التقاطعات التي تعمل بالتزامن مع الإشارات الضوئية لتنظيم حركة سير المركبات، وحث السائقين على ضرورة الانتباه لحركة عبور المشاة على الطرق والالتزام بخفض السرعات.
وتضمنت المبادرة تكريم العمال والسائقين الملتزمين وتحفيزهم على الالتزام بقوانين السير والمرور .

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