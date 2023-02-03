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"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

"الأرصاد" يكشف أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
3 فبراير 2023 08:35

أكد المركز الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 9 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة الساعة 04:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

حسبما أوضح الوطني للأرصاد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صباح اليوم.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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