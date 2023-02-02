حمدان بن زايد: قيادتنا الرشيدة حريصة على إحياء تراث الإمارات

الظفرة (وام)

تَوَّج سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مساء أمس، الفائزين بـ«بيرق الإمارات» ضمن مسابقات وفعاليات النسخة الـ 16 من مهرجان الظفرة الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وأسفرت النتائج عن فوز ‏سالم ناصر سالم صقر المنصوري بـ «بيرق الإمارات» لفئة الأصايل محليات ومحمد صالح بن مجرن العامري بـ «بيرق الإمارات» لفئة المجاهيم.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم كل الفعاليات التراثية، ومنها مهرجان الظفرة، وترسيخ ثقافة المهرجانات التراثية التي تعد وسيلة مهمة لتعليم الأجيال، وصون التراث، والمحافظة على العادات والتقاليد الأصيلة التي تعتبر رصيداً حضارياً وإنسانياً للإمارات أمام العالم.

ووجه سموه الشكر إلى اللجنة العليا المنظمة للمهرجان على ما لمسه من حسن الإعداد والترتيب لإنجاح الحدث، ونوه سموه بالجهود الحثيثة التي بذلتها الجهات المشرفة والمشاركة بالمهرجان هذا العام، والتي اتسمت بالتعاون والانسجام الكبير، ما كان له أبلغ الأثر في ظهور الحدث بهذا المستوى الراقي، وترسيخ فعالياته، والوصول به إلى هذه الدرجة من التطور والتجدد والتميز.

وهنأ سموه الفائزين بجائزة البيرق في مهرجان الظفرة للعام الحالي، وتمنى لهم التوفيق والنجاح لرفع اسم دولة الإمارات في مختلف المهرجانات والفعاليات المحلية والإقليمية.

وقال سموه: «إن المهرجان حقق مكسباً لأبناء الإمارات، وسمعة طيبة للدولة في الداخل والخارج لانفرادها بتنظيم أضخم مهرجان لمزاينة الإبل قياساً إلى الكم الهائل من الإبل النخبة، وعدد المشاركين من مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

من جهتهم، عبر الفائزون عن سعادتهم بلقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وشكرهم وتقديرهم لدعم سموه للمحافظة على التراث الذي كان له كبير الأثر في إنجاح المهرجان، مشيدين بدعم القيادة الرشيدة للمهرجان الذي أصبح من أكثر الفعاليات التراثية نجاحاً في الشرق الأوسط.

حضر التتويج، الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وأحمد مطر الظاهري، مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وناصر محمد مطر المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعبدالله مبارك المهيري، المدير العام لاتحاد سباقات الهجن، وعدد من كبار المسؤولين، وأعيان منطقة الظفرة، وكبار ملاك الإبل في الخليج العربي.

من ناحية أخرى، زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، عزبة محمد صالح بن مجرن العامري في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث حول المهرجان، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم والفعاليات والأنشطة التي يتضمنها المهرجان في دورته الحالية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، حرص واهتمام القيادة الرشيدة للدولة بإحياء تراث الإمارات، ودعم الفعاليات الشعبية، والمحافظة على العادات والتقاليد الأصيلة.

وأشاد سموه بالمشاركة الواسعة في مهرجان الظفرة، مؤكداً أن الحفاظ على التراث وتوريثه للأجيال القادمة، يمثل أساساً مهماً لهوية شعب دولة الإمارات، يسعى من خلاله إلى تقوية روابطه وصلاته مع تراث الآباء والأجداد، مع الأخذ بأسباب التقدم الحضاري والانفتاح الثقافي.

من جهته، ثمن محمد صالح بن مجرن العامري، زيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وحرصه الدائم على تلبية احتياجات ومتطلبات المشاركين بالمهرجان، وبما يسهم في الارتقاء بمستوى الحدث، والمكانة الكبيرة التي وصل إليها.