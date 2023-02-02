170 مليون درهم مصروفات «صندوق الزكاة»

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ إجمالي مصروفات صندوق الزكاة للمستحقين 169.8 مليون درهم، خلال عام 2022 ضمن 18 مشروعاً تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية لفريضة الزكاة، وذلك في إطار حرص الصندوق على إطلاع المجتمع على أدائه في صرف أموال الزكاة للمستحقين لها، والصندوق يُفصح عن نتائج تنفيذ مهامه المتمثلة في صرف أموال الزكاة والمستمرة طيلة السنة، بحسب الدكتور محمد سليمان البلوشي مدير إدارة شؤون مستحقي الزكاة. وأشار البلوشي إلى أن لجنة الصرف عقدت بنهاية العام 2022م 181 اجتماعاً طيلة العام، كان منها 121 اجتماعاً مرئياً (عن بُعد)، و55 اجتماعاً بالتمرير، أقرت خلالها تقديم 169.8 مليون درهم لمستحقيها من الأُسر المحتاجة، بلغ عددها 11 ألفاً و591 عائلة ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق الزكاة. وأوضح البلوشي أن مشروع «مودة» الموجه للمواطنة زوجة غير المواطن يقع ضمن أعلى المشاريع صرفاً خلال الفترة، حيث بلغت مصروفاته 38 مليوناً و439 ألفاً و500 درهم استفاد منها نحو 1143 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية، يلي ذلك المستفيدون من أموال الزكاة من مشروع «ضعف الدخل»، حيث بلغت إجمالي مصروفاته 22 مليوناً و867 ألفاً و764 درهماً استفادت منها 1815 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية أيضاً، ومن ثم المستفيدون من أموال الزكاة من مشروع تلاحم «المطلقات»، حيث بلغت إجمالي مصروفات المشروع 21 مليوناً و135 ألفاً و500 درهم استفادت منها 801 عائلة مستحقة، وتتوزع بعد ذلك المصروفات على باقي المشاريع.

وأكد الدكتور البلوشي أن صندوق الزكاة يدعم الشرائح المستفيدة من الفئات المستحقة عبر مشاريع مستمرة طيلة أيام السنة، كما يحرص القائمون على الصندوق على الارتقاء الدائم بمشاريعه التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية.