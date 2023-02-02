مختبر متنقّل لفحوصات الأغذية في «القرية العالمية»

دبي (الاتحاد)

أكدت بلدية دبي مواصلة إجراءاتها الرقابية لضمان سلامة الأغذية في القرية العالمية، عبر المختبر المتنقّل لفحوصات الأغذية، أحد المشاريع النوعية لمختبر دبي المركزي التابع لها، والمزوّد بنظام مُحكم لجمع وفحص العينات، بهدف التأكد من جودة وسلامة المُنتجات الغذائية بموقع الفعاليات التي تُقام في إمارة دبي على مدار العام. ويأتي ذلك في إطار جهود ورؤية بلدية دبي لتكون بلدية رائدة لمدينة عالمية، وتعزيزاً لمنظومة السلامة الغذائية في إمارة دبي، ومكانتها كنموذج للمدن العالمية الرائدة.

ويوظّف المختبر التقنيات الحديثة والمتطورة والسريعة التي تساعد على القيام بالفحوصات الميكروبيولوجية للمواد الغذائية وإصدار نتائج سريعة عالية الدقة. كما يجري التأكّد من مطابقة المنتجات الغذائية للمواصفات المُعتمدة. ويُعدُّ مختبر فحوصات الأغذية المتنقّل، من المختبرات الرائدة على مستوى المنطقة، وذلك نسبةً إلى تصميمه وخصائصه الفنية المتفرّدة.