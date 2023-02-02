«صحية الوطني» تبحث التعاون الطبي مع كوريا

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، جلسة مباحثات مع سيو يونغ سيوك رئيس وفد لجنة الصحة والرعاية في الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا. حضر جلسة المباحثات التي عقدت في مقر الأمانة العامة للمجلس بأبوظبي، أعضاء لجنة الشؤون الصحية والبيئية كل من: خالد عمر الخرجي، وعائشة محمد الملا، وعذراء حسن بن ركاض، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. وجرى خلال الجلسة بحث سبل توطيد وتطوير العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي، والجمعية الوطنية لجمهورية كوريا، والتأكيد على أهمية الزيارات البرلمانية في تعزير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، خاصة في المجالات الطبية والاقتصادية والتقنية والاستدامة.

وأشاد أعضاء لجنة الصحة الكورية بعمق علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، مؤكدين أنها تمثل نموذجاً متميزاً للعلاقات الثنائية بين الدول في مختلف القطاعات وخاصة في قطاع الصحة.