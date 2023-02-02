الجمعة 3 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد سعيد الملا.. شاهد على مسيرة وطن

محمد سعيد الملا.. شاهد على مسيرة وطن
3 فبراير 2023 01:31

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: دعم العراق للحفاظ على مكتسبات مكافحة الإرهاب
الإمارات.. «الوئام بين الأديان» لعالم مستدام

ارتبط اسم معالي محمد سعيد راشد الملا، الذي رحل عن دنيانا أمس بمسيرة نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي كان أحد رجالات بناتها وشاهداً على تطورها، ومساهماً بارزاً في تحقيق رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، وإخوانه حكام الاتحاد، من خلال رحلة عطاء امتدت لسنوات طويلة تبوأ خلالها العديد من الحقائب الوزارية والمناصب العليا في مؤسسات الدولة المختلفة.
ولد محمد سعيد الملا في إمارة دبي وعاصر كل تحولاتها التاريخية، من صيد اللؤلؤ إلى معانقة السماء، فكان من أوائل تجار الذهب في الدولة، وعمل في بداية مشواره مقاولاً في قطاع البناء والتشييد والإنشاءات، وأسهم بشكل رئيس في تأسيس بنك دبي الوطني في عام 1963، ثم اختير عام 1965 ليكون أول رئيس لمجلس إدارة غرفة دبي.
ومع إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، كان الملا أحد أعضاء اللجنة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور، وعُهد إليه في أول تشكيل وزاري في الدولة بحقيبة وزارة الدولة لشؤون الاتحاد والخليج وحقيبة الكهرباء بالوكالة ثم أسندت إليه في التشكيل الوزاري الثاني في عام 1973 حقيبة النقل والمواصلات.
تقلد الملا العديد من المناصب العليا في مؤسسات الدولة المختلفة كان من أبرزها، منصب أول رئيس لمجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات في عام 1976، ومنصب أول رئيس مجلس إدارة مواصلات الإمارات في الفترة (1981-1997)، وكان أول المؤسسين لبريد الإمارات.

محمد الملا
الإمارات
دبي
قيام الاتحاد
شركة الإمارات للاتصالات
مواصلات الإمارات
بريد الإمارات
آخر الأخبار
السعودية.. استقبال أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين (جواً) إلكترونياً
عربي ودولي
السعودية.. استقبال أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين (جواً) إلكترونياً
اليوم 07:41
صورة جوية للبنتاغون في واشنطن العاصمة
عربي ودولي
البنتاجون: بالون تجسس يحلق فوق الولايات المتحدة
اليوم 07:22
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي مشترك
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا تستحق فرصاً حقيقية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
اليوم 07:13
الريال يطارد الصدارة الإسبانية بـ «ثنائية فالنسيا»
الرياضي
الريال يطارد الصدارة الإسبانية بـ «ثنائية فالنسيا»
اليوم 02:21
يوفنتوس يطيح لاتسيو ويتحدى الإنتر بالكأس
الرياضي
يوفنتوس يطيح لاتسيو ويتحدى الإنتر بالكأس
اليوم 02:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©