محمد سعيد الملا.. شاهد على مسيرة وطن

دبي (الاتحاد)

ارتبط اسم معالي محمد سعيد راشد الملا، الذي رحل عن دنيانا أمس بمسيرة نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي كان أحد رجالات بناتها وشاهداً على تطورها، ومساهماً بارزاً في تحقيق رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، وإخوانه حكام الاتحاد، من خلال رحلة عطاء امتدت لسنوات طويلة تبوأ خلالها العديد من الحقائب الوزارية والمناصب العليا في مؤسسات الدولة المختلفة.

ولد محمد سعيد الملا في إمارة دبي وعاصر كل تحولاتها التاريخية، من صيد اللؤلؤ إلى معانقة السماء، فكان من أوائل تجار الذهب في الدولة، وعمل في بداية مشواره مقاولاً في قطاع البناء والتشييد والإنشاءات، وأسهم بشكل رئيس في تأسيس بنك دبي الوطني في عام 1963، ثم اختير عام 1965 ليكون أول رئيس لمجلس إدارة غرفة دبي.

ومع إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، كان الملا أحد أعضاء اللجنة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور، وعُهد إليه في أول تشكيل وزاري في الدولة بحقيبة وزارة الدولة لشؤون الاتحاد والخليج وحقيبة الكهرباء بالوكالة ثم أسندت إليه في التشكيل الوزاري الثاني في عام 1973 حقيبة النقل والمواصلات.

تقلد الملا العديد من المناصب العليا في مؤسسات الدولة المختلفة كان من أبرزها، منصب أول رئيس لمجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات في عام 1976، ومنصب أول رئيس مجلس إدارة مواصلات الإمارات في الفترة (1981-1997)، وكان أول المؤسسين لبريد الإمارات.