تطبيق «الأداء الوظيفي الإلكتروني» في عجمان

عجمان (الاتحاد)

بدأت دائرة الموارد البشرية بعجمان، بتطبيق نظام إدارة الأداء الوظيفي الإلكتروني في الجهات الحكومية بالإمارة، والذي يأتي تزامناً مع مرحلة تخطيط الأداء السنوي لعام 2023 وفق نظام إدارة الأداء الوظيفي المعتمد في حكومة عجمان.

وأوضحت الدائرة في تعميم أصدرته لكافة الجهات الحكومية بإمارة عجمان، على ضرورة الالتزام باستخدام النظام الإلكتروني في مراحل دورة الأداء الوظيفي كافة، حيث يمكن تسجيل الدخول إلى النظام والاطلاع على كافة مراحل وإجراءات التقييم، وفقاً للأدلة الخاصة باستخدام النظام الإلكتروني لإدارة الأداء الوظيفي في حكومة عجمان.

وقال عبدالله بوشهاب، مدير إدارة برامج وخدمات الموارد البشرية بعجمان، إن نظام إدارة الأداء الوظيفي يأتي ضمن اختصاصات الدائرة في تطوير أنظمة موارد بشرية فعالة، وتطبيقات أكثر حداثة تلائم تطلعات الحكومة، وتواكب متطلبات التحول الرقمي، بما يضمن إدارة الأنظمة على نحو يتوافق مع توجهات حكومة عجمان لتنمية المهارات وزيادة كفاءة الموارد البشرية في الإمارة.

من جانبها، أوضحت موزة الشامسي، مديرة إدارة سياسات الموارد البشرية بالدائرة، بأن نظام إدارة الأداء الوظيفي يهدف إلى تقديم آلية واضحة لقياس ومراقبة ومتابعة وتقييم أداء الموظفين بشكل دقيق وفعال وعادل، بما يساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجهة الحكومية، وتحفيز الموظفين ودفع أدائهم باتجاه مستويات إنتاجية أكبر وجودة أفضل، بالإضافة إلى وضع منهجية علمية لربط المكافآت والحوافز والعلاوات بمستوى الأداء وبرامج التدريب والتطوير والعمل على تقدير الإنجازات والنتائج المتميّزة، وضمان تحقيق درجة عالية من الموضوعية والشفافية من خلال التواصل والحوار المستمر والبناء بين مختلف المستويات الوظيفية.