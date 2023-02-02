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الإمارات

سفير الدولة يلتقي رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية بنين

سفير الدولة يلتقي رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية بنين
3 فبراير 2023 01:29

بورتو نوفو، بنين (وام)

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التقى محمد سعيد الكعبي، سفير الدولة لدى جمهورية بنين، معالي كباهونو لويس فلافونو، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية بنين بمكتبه بمقر البرلمان. وأكد، خلال اللقاء، اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى بنين، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين. من جانبه، قدم معالي كباهونو لويس فلافونو، التهنئة للسفير بمناسبة تعيينه سفيراً لدولة الإمارات لدى جمهورية بنين، معرباً عن تطلعه إلى المزيد من التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية بنين، وفرص تطوير التعاون في مختلف المجالات، لا سيما في المجال البرلماني.

الإمارات
بنين
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