وفد «وام» يبحث آفاق التعاون الثنائي مع المؤسسات الإعلامية في بنما

بنما (وام)

بحث وفد وكالة أنباء الإمارات «وام» برئاسة محمد جلال الريسي مديرعام الوكالة، آفاق التعاون الثنائي مع عدد من المؤسسات الإعلامية في بنما.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد «وام» إلى مدينة بنما العاصمة، وشملت عدداً من المؤسسات الإعلامية، وذلك في إطار الحرص على مناقشة مخرجات الدورة الأولى من الكونجرس العالمي للإعلام التي عقدت في أبوظبي شهر نوفمبر الماضي، واستعراض التعاون الإعلامي ومشاركة وسائل الإعلام في بنما في مؤتمر الدول الأطراف «كوب 28» المقرر عقده العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وزار وفد وكالة أنباء الإمارات، بحضور سالم راشد العويس سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية بنما، مجموعة Group MEDCOM الإعلامية التي ترتبط بشراكة مع «وام» وتعد أكبر المؤسسات الإعلامية في بنما وتتضمن نحو 6 محطات تلفزيونية و3 محطات راديو، حيث جرى بحث الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة بين الجانبين، كما تم زيارة مقر تلفزيون TVN.

كما زار الوفد صحيفة La Prensa وصحيفة La Estrella وتلفزيون SERTV Public، وتم توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين «وام» وهذه المؤسسات الإعلامية.

وأكد محمد جلال الريسي أن زيارة وفد وكالة أنباء الإمارات «وام» إلى المؤسسات الإعلامية في الأميريكتين يأتي انطلاقاً من رؤية الوكالة لتعزيز تعاونها مع المؤسسات الإعلامية العالمية وبناء شراكات فاعلة ومثمرة معها.

وأضاف أن الكونجرس العالمي للإعلام قدم في دورته الأولى منصة مثالية لتعزيز الشراكات بين المؤسسات الإعلامية العالمية واستشراف مستقبل قطاع الإعلام في المنطقة والعالم، وقال: «نحن حريصون مع الاستعداد للدورة الثانية على التباحث مع شركائنا في مختلف أنحاء العالم وتبادل وجهات النظر حول محتوى الدورة الثانية من الكونجرس المقرر عقدها العام الجاري».

ولفت إلى أن دولة الإمارات تستعد لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «كوب 28» العام الجاري، مؤكداً على الدور المحوري للإعلام في هذا الملف، والتطلع إلى مشاركة إعلامية عالمية واسعة في هذا الحدث الدولي البارز، الذي سيشكل علامة فارقة في مسيرة العمل المناخي العالمي وجهود تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

وتوجه الريسي بالشكر إلى سالم العويس سفير مفوض فوق العادة غير مقيم لدى جمهورية بنما على توفير الدعم لوفد «وام» خلال الزيارة.