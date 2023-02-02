محمد بن راشد: محمد الملا أسهم في بناء دولة الاتحاد

دبي (الاتحاد ووام)

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، محمد سعيد الملا. وقال سموه إن الملا أسهم مع جيله في بناء دولة الاتحاد، وخدم أبناء وطنه في جميع مناصبه، ووضع بصمته في مسيرة بلده الاقتصادية.

ودوّن سموه على حسابه الرسمي في «تويتر» قوله: «حط (اليوم) الأخ محمد سعيد الملا رحاله عند ربه..رحمه الله رحمةً واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله الصبر والسلوان.. أسهم محمد الملا مع جيله في بناء دولة الاتحاد.. وخدم أبناء وطنه في جميع مناصبه.. ووضع بصمته في مسيرة بلده الاقتصادية.. له منا الدعاء، ومن ربه الرحمة والمغفرة».

إلى ذلك، أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مسجد مقبرة القوز، عصر أمس، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له محمد سعيد الملا الذي انتقل إلى جوار ربه.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسمو ولي عهد رأس الخيمة، عن خالص تعازيهما لذوي الفقيد، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، معالي محمد سعيد الملا. وأكد سموه أن الملا واكب قيام الاتحاد وخدم وطنه بإخلاص، وترك بصمته في قطاع المال والأعمال، وكان أحد رجال الاقتصاد المؤثرين في دبي.

وجاء في تغريدة سموه: «رحم الله محمد سعيد الملا، نموذجاً وطنياً من رجال الإمارات الأوائل، واكب قيام الاتحاد وخدم وطنه بإخلاص، ترك بصمته في قطاع المال والأعمال وكان أحد رجال الاقتصاد المؤثرين في دبي». كما نعاه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية. وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «فقدت الإمارات ودبي (اليوم) محمد سعيد الملا، الذي كان مثالاً للوطنية والإخلاص. قدّم إسهامات كبيرة في العمل الحكومي، وحقق إنجازات عديدة في المجال الاقتصادي وقطاع الأعمال. نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته».