طحنون بن محمد وهزاع بن زايد والشيوخ يحضرون أفراح آل نهيان

أبوظبي (وام)

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أفراح آل نهيان في مجلس البطين في أبوظبي.

فقد حضر سموهم حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ خليفة بن حمدان آل نهيان بمناسبة زفاف نجله «حمدان» إلى كريمة الشيخ محمد بن حمدان بن حمدان آل نهيان، في مجلس البطين في أبوظبي. وهنأ سموهم العريس وذويه، متمنين له حياة أسرية هانئة ومستقرة.

وتخلل حفل الاستقبال الذي حضره عدد من الشيوخ والمسؤولين وجمع من المدعوين، عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات التراثية والأهازيج التي تعبر عن هذه المناسبة السعيدة.