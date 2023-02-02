طلبة الإمارات: ابتكاراتنا تستشرف المستقبل

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أعرب المشاركون من طلبة المدارس والمعاهد والجامعات والكليات عن بالغ سعادتهم بالمشاركة في الدورة التاسعة من «أسبوع التعليم التقني والابتكار 2023» خلال الفترة من 2 إلى 9 فبراير الجاري، تحت شعار «التعليم التقني والمهني للجميع»، تزامناً مع شهر الابتكار في الدولة.

وقال الطالب راشد خالد علي، من طلبة البوليتكنك، متسابق في مسابقة المهارات العالمية: لقد شاركت في مسابقات المهارات العالمية خلال عام 2022 على مستوى 17 دولة وكنت في مرحلة تدريب لمدة سنتين في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وتم تأهيلي لتمثيل دولة الإمارات في محافل دولية، حيث شاركت في مسابقة المهارات العالمية التي أقيمت في فرنسا خلال العام الماضي وقد حصدت ميدالية التميز.

وقال عمير يوسف المرزوقي، طالب في جامعة الإمارات العربية المتحدة تخصص الهندسة الميكانيكية: بدأت التدرب في مسابقة مهارات العالم لعام 2020، واليوم أشارك في هذا المحفل الخاص بالابتكارات وقد حصلت على الميدالية الذهبية في مسابقة مهارات الإمارات سنة 2021 في مهارة النحت بمؤازرة الحاسب الآلي. وحصلت على ميدالية التميز والمركز الخامس عالمياً في مسابقة مهارات العالم في سنة 2022 في ألمانيا.

وقال الطالب سالم عبدالله الشامسي، من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية: أشارك اليوم في «أسبوع الابتكار» لعرض مشروع روبوت يقوم بمهام عديدة دون تدخل الإنسان في هذه المهمة التي قد تؤذيه، مشيراً إلى أن الروبوت يقوم بحمل أحجار ونقلها من مكان لآخر بكل سهولة ومن دون أخطاء. وأضاف إن الجيل الجديد يعلم والديه على التكنولوجيا الحديثة لعدم وجدوها في زمن الآباء والأجداد.

وأضاف زميله حسن عبدالله المرزوقي: يقوم الروبوت المستخدم في المشروع، بإزالة الأحجار والأشياء العالقة في الطريق العام، بكل حرفية ومهنية ودقة عالية، ولدينا 3 سيناريوهات لعمل الروبوت، أولاً يقوم الروبوت بحمل القطع الساقطة من المركبات إضافة إلى حمله لقطع السيارات التي تعرضت لحوادث سير. ثانياً يقوم الروبوت بحمل الحيوانات التي تدور على الدوار ومساعدتها على الخروج بسلام دون تدخل بشري. ثالثاً يقوم الروبوت من خلال الاستشعار عن بعد بتحديد اللون في المنطقة المراد إزالة الأوراق أو الصناديق التالفة فيها ووضعها في المكان المحدد وذلك عبر تقنية الذكاء الاصطناعي بدورها قالت الطالبة حمدة سليمان الكندي، من معهد التكنولوجيا التطبيقية بفرع العين: أشارك اليوم في أسبوع التعليم التقني والابتكار 2023 وذلك لأستعرض لكم مهاراتنا العملية في مجال الصحة العامة. وأضافت زميلتها هند سلطان الظاهري: نشارك اليوم بعدد من الأجهزة لقياس العلوم الحيوية، مثل جهاز قياس نبضات القلب وذلك لتتبع نظم القلب، وجهاز الترمومتر وهو جهاز لقياس درجة حرارة الإنسان وجهاز قياس السكري وجهاز ضغط الدم. بدروها، قالت الطالبة صغيرة أحمد جمعة الشبلي، من معهد التكنولوجيا التطبيقية بفرع العقابية: نشارك اليوم بنوعين من الإبر، وهي الحقن العضلي والحقن تحت الجلد، مشيرة إلى أنه لا بد من تعقيم الإبر قبل استخدامها، بحيث يتم تعقيم اليدين قبل البدء باستخدام الإبر. وأوضحت أن الحقن العضلي يستخدم للعضلات إضافة إلى حقنة اللقاحات كحقنة كوفيد والعلاجات الأخرى. وقالت زميلتها فاطمة خميس البلوشي: إن الحقن تحت الجلد يستخدم للأنسولين أو أنواع هرمونات معينة وتعطى هذه الإبرة على درجة 45 c، كما أنه لا بد من التعقيم قبل البدء ومن ثم تضرب الإبرة للتأكد من فعاليتها ومن ثم يتم حقن الشخص بالإبرة على مسافة 5 درجات. وقالت مها أحمد المنصوري من معهد التكنولوجيا التطبيقية بفرع العقابية، تخصص الصحة العامة: جئت اليوم لأستعرض لكم في أسبوع الابتكار، المهارات العملية التي تعلمتها في المدرسة خلال السنوات الماضية. وأضافت زميلتها انجود محمد آل علي: أشارك اليوم في «أسبوع التعليم التقني والابتكار 2023»، لأوضح لكم كيفية التعلم على خياطة الجروح في جسم الإنسان وألوان هذه الخيوط ومكان تواجدها في جسم الإنسان.

ميدالية التفوق

قالت حنان أحمد الشامسي: أنا خريجة من جامعة خليفة بشهادة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر، وأعمل منذ فترة وجيزة في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني كضابط أول في تطوير المهارات. لقد شاركت في المسابقة العالمية للمهارات في ألمانيا، في مهارة الخراطة بمؤازرة الحاسب الآلي، وأحرزت ميدالية التفوق حيث حصلت على المركز الثامن على مستوى العالم في هذه المهارة وتدربت لمدة عامين في الابتكار بارك مع الخبير الكسندر ديافيس، وشاركت في مسابقات عدة منها مسابقة المهارات الأوروبية، ومسابقة ودية مع فلندا، وأخرى مع اليابان وفيتنام، والمكسيك، وتايلاند، وقد تدربت في ألمانيا على أحدث ماكينات الخراطة، بما ساهم في نجاحاتي.