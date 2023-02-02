«مؤسسات محمد بن خالد» تطلق فعاليات شهر الابتكار

العين (وام)

أطلقت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية فعاليات شهر الابتكار، تحت رعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مجلس الإدارة. وتم عقد ملتقى «تحديات خدمة المجتمع في مجال الابتكار المجتمعي والاستدامة»، تحت شعار «الإمارات تبتكر» بحضور ممثلين من المؤسسات الحكومية والخاصة.وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان أهمية العمل على تعزيز ودعم الابتكار الاجتماعي في ريادة الأعمال التطوعية ومبادرات الشراكة الاجتماعية مع القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات. وقالت إن شهر الابتكار الوطني يأتي تزامناً مع إطلاق هوية العام الحالي «عام الاستدامة»، ليترجم رؤية الحكومة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ودعوة سموه للمجتمع إلى تبني الأفكار الجديدة والمبادرات النوعية، لتحقيق هذه الرؤيا، وهذا ما يقودنا إلى أن ندعم الشراكات بين قطاعات المجتمع الثلاث الحكومي والخاص والمدني في تلاحم وطني من أجل العمل على توعية ثقافية متنوعة من أجل نظام حياة ينعم بالاستدامة وجودة عالية وسعادة.

وأكدت أن نهج حكومة الإمارات في تبني استراتيجية الابتكار كريادة مهنية تدعم استراتيجيات وخطط الدولة عبر الأعوام السابقة، حيث برهن قياس مؤشرات الابتكار إلى تصدر الإمارات المراتب الأولى على المستوى العربي والإقليمي، مما يعزز مسيرة التقدم بمشاريع ابتكارية قادت المشاريع والأعمال التنموية.