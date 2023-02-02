الجمعة 3 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الفجيرة للموارد الطبيعية» تطلق «أرض الابتكار»

الورش والفعاليات المتنوعة تستقطب المشاركين (وام)
3 فبراير 2023 01:28

الفجيرة (وام)

أطلقت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية فعاليات متنوعة وورش عمل وأنشطة تفاعلية جذابة تحت شعار«أرض الابتكار»، بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار ممارسة يومية في العمل الحكومي وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يعزز جهود الدولة الهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.
وقال المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة بأن فعاليات (أرض الابتكار) تركز على 3 محاور رئيسية تتمثل في محور الاستدامة، تجسيداً لإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 عام الاستدامة ومحور مختبر الابتكار للتعريف بالمختبر والجهود المستمرة لتعزيز الابتكار في سياساتنا التنموية ومشاريعنا المستقبلية باعتباره ركيزة أساسية لخلق نموذج عمل أكثر مرونة وتنافسية، إلى جانب محور أجمل شتاء في العالم بما يُمثّل مساعينا في إبراز جمال إمارة الفجيرة لزوّارها، وتسليط الضوء على طبيعتها وجبالها ومناخها المميز.

أخبار ذات صلة
الإمارات: دعم العراق للحفاظ على مكتسبات مكافحة الإرهاب
الإمارات.. «الوئام بين الأديان» لعالم مستدام

أكثر من 30 جهة
أشار المهندس علي قاسم  إلى أهمية المعرض الذى يعقد خلال الفترة من 23 و25 فبرايرالجاري، حيث سيشهد عرض نماذج أعمال مبتكرة لترسيخ ممارسات الابتكار بمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية محلية واتحادية والمؤسسات من القطاعين الخاص والأكاديمي، كما سيشمل العديد من المسابقات الترفيهية وتخصيص المساحات العائلية ومساحات للتصوير والعروض الحية المُبهرة، بالإضافة إلى توفير منصات لدعم المواهب الشابة من موظفي المؤسسة من أصحاب المشاريع المبتكرة، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في الحدث، عبر تحفيزهم على إبراز ابتكاراتهم وإبداعاتهم في شتى المجالات.

مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية
الإمارات
الفجيرة
الابتكار
شهر الإمارات للابتكار
شهر الابتكار
آخر الأخبار
السعودية.. استقبال أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين (جواً) إلكترونياً
عربي ودولي
السعودية.. استقبال أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين (جواً) إلكترونياً
اليوم 07:41
صورة جوية للبنتاغون في واشنطن العاصمة
عربي ودولي
البنتاجون: بالون تجسس يحلق فوق الولايات المتحدة
اليوم 07:22
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي مشترك
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا تستحق فرصاً حقيقية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
اليوم 07:13
الريال يطارد الصدارة الإسبانية بـ «ثنائية فالنسيا»
الرياضي
الريال يطارد الصدارة الإسبانية بـ «ثنائية فالنسيا»
اليوم 02:21
يوفنتوس يطيح لاتسيو ويتحدى الإنتر بالكأس
الرياضي
يوفنتوس يطيح لاتسيو ويتحدى الإنتر بالكأس
اليوم 02:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©