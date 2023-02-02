«الفجيرة للموارد الطبيعية» تطلق «أرض الابتكار»

الفجيرة (وام)

أطلقت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية فعاليات متنوعة وورش عمل وأنشطة تفاعلية جذابة تحت شعار«أرض الابتكار»، بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار ممارسة يومية في العمل الحكومي وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يعزز جهود الدولة الهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.

وقال المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة بأن فعاليات (أرض الابتكار) تركز على 3 محاور رئيسية تتمثل في محور الاستدامة، تجسيداً لإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 عام الاستدامة ومحور مختبر الابتكار للتعريف بالمختبر والجهود المستمرة لتعزيز الابتكار في سياساتنا التنموية ومشاريعنا المستقبلية باعتباره ركيزة أساسية لخلق نموذج عمل أكثر مرونة وتنافسية، إلى جانب محور أجمل شتاء في العالم بما يُمثّل مساعينا في إبراز جمال إمارة الفجيرة لزوّارها، وتسليط الضوء على طبيعتها وجبالها ومناخها المميز.

أكثر من 30 جهة

أشار المهندس علي قاسم إلى أهمية المعرض الذى يعقد خلال الفترة من 23 و25 فبرايرالجاري، حيث سيشهد عرض نماذج أعمال مبتكرة لترسيخ ممارسات الابتكار بمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية محلية واتحادية والمؤسسات من القطاعين الخاص والأكاديمي، كما سيشمل العديد من المسابقات الترفيهية وتخصيص المساحات العائلية ومساحات للتصوير والعروض الحية المُبهرة، بالإضافة إلى توفير منصات لدعم المواهب الشابة من موظفي المؤسسة من أصحاب المشاريع المبتكرة، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في الحدث، عبر تحفيزهم على إبراز ابتكاراتهم وإبداعاتهم في شتى المجالات.