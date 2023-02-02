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«ابتكار إسعاف دبي» يبحث صناعة الفارق

«ابتكار إسعاف دبي» يبحث صناعة الفارق
3 فبراير 2023 01:28

دبي (الاتحاد)

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عقد مجلس الابتكار في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل اجتماعه الأول الذي عرض توجهات ورؤية الحكومة في مجال الابتكار واستشراف المستقبل.
واستعرض الاجتماع إنجازات الدولة في مجال الابتكار، كما طرح حزمة من الأفكار والمبادرات المستقبلية الداعمة لبيئة الابتكار الحكومي، من خلال استشراف المستقبل والبحث عن فرص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤى وطموحات الدولة.
كما قام الفريق بجولة في مختبرات دبي للمستقبل لاعتبارها بيئة حاضنة للابتكارات الحديثة وتصميم وتطوير تقنيات وبرمجيات متقدمة لصناعة المستقبل، وتعرفوا على أنواع الروبوتات التي تم صنعها في مختبرات الابتكار وطرق ومواد صنعها.

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