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«شتاء الابتكار» تلقي الضوء على خدمات الجيل الخامس «5G»

«شتاء الابتكار» تلقي الضوء على خدمات الجيل الخامس «5G»
3 فبراير 2023 01:28

دبي (الاتحاد)

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ألقت فعاليات اليوم الثاني لمبادرة شتاء الابتكار «innovation winter» التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في إدارة الشؤون الإدارية ومجلس الابتكار، وبالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، وشركة الاتصالات «دو»، وشركة إكسنتشر الشرق الأوسط، ألقت الضوء على خدمات الجيل الخامس «5G» المقدمة من قبل شركة «دو» وخدمات إنترنت الأشياء.
وتحدثت ريم الفلاسي مهندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الناشئة في شركة دو، عن خدمات الجيل الخامس من الإنترنت المُستخدم من قبل شركة دو، ومشاريع إنترنت الأشياء المُستخدمة في المواقف والساعات الذكية، وأجهزة البيع، المنازل وغيرها، مُستعرضة في الوقت ذاته السياسة التنظيمية لإنترنت الأشياء.

الابتكار
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شهر الابتكار
الجيل الخامس
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