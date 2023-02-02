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سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس «السعادة والإيجابية» بوزارة الداخلية

سيف بن زايد وأعضاء المجلس خلال الاجتماع (من المصدر)
3 فبراير 2023 01:31

أبوظبي (وام)

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، اجتماع مجلس السعادة والإيجابية بوزارة الداخلية الذي انعقد في مبنى الوزارة. واطلع سموه والحضور، خلال الاجتماع، على عدد من الموضوعات والمبادرات المتعلقة بتطوير العمل الشرطي، وتعزيز الاستعداد والجاهزية، إلى جانب استعراض نتائج أهم المؤشرات والمستهدفات الرئيسة في مسيرة العمل.

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حضر الاجتماع، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واللواء خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء سالم علي مبارك الشامسي، وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني، والقادة العامون للشرطة بالدولة، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، وعدد من الضباط.

سيف بن زايد
الإمارات
وزارة الداخلية
مجلس السعادة والإيجابية
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