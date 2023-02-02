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الإمارات

قاضٍ ووكلاء نيابة عسكرية يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس الأركان

خلال أداء اليمين أمام رئيس الأركان (وام)
3 فبراير 2023 01:28

أبوظبي (وام)

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أدى قاضٍ وعدد من وكلاء النيابة العسكرية اليمين القانونية، أمام معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، إيذاناً ببدء مهام عملهم كأعضاء في السلطة القضائية في القوات المسلحة، وذلك خلال مراسم أقيمت، أمس، في مقر وزارة الدفاع بأبوظبي، معاهدين الله تعالى أن يحكموا بالعدل، وأن يخلصوا لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينها.
وعبّر معالي رئيس الأركان عن فخره واعتزازه بانضمام دفعة جديدة من الكوادر المواطنة إلى أعضاء السلطة القضائية، ليؤدوا مهامهم ومسؤولياتهم بكفاءة وفعالية في تحقيق العدالة وحفظ الحقوق، في ظل منظومة قضائية رائدة ومتطورة، تدعم توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد معاليه، دعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للمبادرات التطويرية الهادفة إلى توفير خدمات تضاهي أفضل الخدمات العالمية المقدمة في القطاع العدلي والقضائي، اعتماداً على الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة.
ووجّه معاليه، أعضاء السلطة القضائية الجدد، إلى العمل بجد وتفانٍ من أجل رفعة الوطن واستدامة الريادة والتميز في مختلف القطاعات، مع التمسك بمبدأ سيادة القانون والعدالة الناجزة، بما ينعكس بدوره على كفاءة النظام القضائي في الدولة. حضر مراسم أداء اليمين القانونية، اللواء الركن سالم جمعه الكعبي، رئيس القضاء العسكري، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع.

النيابة العسكرية
الإمارات
رئيس الأركان
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